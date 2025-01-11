AT: заморозка российских активов нанесла удар по США

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Заморозка российских активов на Западе усилила давление на США
Заморозка российских активов на Западе усилила давление на США Фото:

Заморозка российских активов в евро и долларах на Западе серьезно ударила по экономике США. Об это сообщил аналитик Дэвид Голдман.

«Заморозка многомиллиардных российских активов заставила Центробанки стран, таких как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, активно избавляться от американских казначейских облигаций в пользу золота, что увеличило давление на доходность на 0,8%, что весьма болезненно», — сообщил Голдман в статье издания Asia Times. Он отметил, что данное действие привело к сокращению иностранных инвестиций в американские государственные облигации.

По словам Голдмана, этот процесс мог привести к длительным последствиям для финансовой стабильности США. Решение о заморозке активов вызвало цепную реакцию среди крупнейших мировых экономик, стремящихся обезопасить свои резервы, что может ослабить долларовую систему.

На саммите Европейского Союза, прошедшем 19 декабря, было принято решение о продолжении заморозки российских активов до момента выплаты компенсаций Украине. Согласно информации Еврокомиссии, в странах Европы находятся замороженные активы России на общую сумму более 200 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов евро находятся на счетах в депозитарии Euroclear.

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Заморозка российских активов в евро и долларах на Западе серьезно ударила по экономике США. Об это сообщил аналитик Дэвид Голдман. «Заморозка многомиллиардных российских активов заставила Центробанки стран, таких как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, активно избавляться от американских казначейских облигаций в пользу золота, что увеличило давление на доходность на 0,8%, что весьма болезненно», — сообщил Голдман в статье издания Asia Times. Он отметил, что данное действие привело к сокращению иностранных инвестиций в американские государственные облигации. По словам Голдмана, этот процесс мог привести к длительным последствиям для финансовой стабильности США. Решение о заморозке активов вызвало цепную реакцию среди крупнейших мировых экономик, стремящихся обезопасить свои резервы, что может ослабить долларовую систему. На саммите Европейского Союза, прошедшем 19 декабря, было принято решение о продолжении заморозки российских активов до момента выплаты компенсаций Украине. Согласно информации Еврокомиссии, в странах Европы находятся замороженные активы России на общую сумму более 200 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов евро находятся на счетах в депозитарии Euroclear.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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