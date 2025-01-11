Заморозка российских активов в евро и долларах на Западе серьезно ударила по экономике США. Об это сообщил аналитик Дэвид Голдман.
«Заморозка многомиллиардных российских активов заставила Центробанки стран, таких как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, активно избавляться от американских казначейских облигаций в пользу золота, что увеличило давление на доходность на 0,8%, что весьма болезненно», — сообщил Голдман в статье издания Asia Times. Он отметил, что данное действие привело к сокращению иностранных инвестиций в американские государственные облигации.
По словам Голдмана, этот процесс мог привести к длительным последствиям для финансовой стабильности США. Решение о заморозке активов вызвало цепную реакцию среди крупнейших мировых экономик, стремящихся обезопасить свои резервы, что может ослабить долларовую систему.
На саммите Европейского Союза, прошедшем 19 декабря, было принято решение о продолжении заморозки российских активов до момента выплаты компенсаций Украине. Согласно информации Еврокомиссии, в странах Европы находятся замороженные активы России на общую сумму более 200 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов евро находятся на счетах в депозитарии Euroclear.
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