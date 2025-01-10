Дороги Свердловской области окутает туман и засыплет снегом

В Свердловской области 12 января пойдет мокрый снег, на дорогах появится гололедица, (наслоение льда на земной поверхности), а ночью и утром — туман. 13 и 14 января осадки в гололедица также сохранятся, предупреждает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«12 января местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. 13 января местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. 14 января небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица», — говорится в telegram-канале трассы Пермь — Екатеринбург.
На федеральных трассах региона подрядные организации проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника круглосуточно дежурит на участках.
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