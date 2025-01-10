10 января 2025

В Свердловской области трассы покроет гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях
Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях Фото:

В Свердловской области 12 января ожидается гололед (наслоения льда на земле, деревьях, автомобилях) и гололедица (наблюдается только на земной поверхности). Об этом водителей предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 12 января местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сообщили дорожники в telegram-канале трассы Екатеринбург — Тюмень.

На федеральных трассах подрядные организации проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника ведет круглосуточное дежурство. Водителей призывают не мешать работе техники и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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В Свердловской области 12 января ожидается гололед (наслоения льда на земле, деревьях, автомобилях) и гололедица (наблюдается только на земной поверхности). Об этом водителей предупреждает ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 12 января местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сообщили дорожники в telegram-канале трассы Екатеринбург — Тюмень. На федеральных трассах подрядные организации проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника ведет круглосуточное дежурство. Водителей призывают не мешать работе техники и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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