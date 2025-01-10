В Свердловской области трассы покроет гололед

В Свердловской области 12 января ожидается гололед (наслоения льда на земле, деревьях, автомобилях) и гололедица (наблюдается только на земной поверхности). Об этом водителей предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 12 января местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — сообщили дорожники в telegram-канале трассы Екатеринбург — Тюмень.
На федеральных трассах подрядные организации проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника ведет круглосуточное дежурство. Водителей призывают не мешать работе техники и соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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