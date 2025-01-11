На Украине назвали последнее препятствие для окончания конфликта с Россией

Нардеп Дубинский: для переговоров по Украине Трамп должен устранить Зеленского
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Если Зеленского нельзя обойти, его надо устранить, заявили в Раде
Если Зеленского нельзя обойти, его надо устранить, заявили в Раде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский является последним и единственным препятствием для завершения конфликта на Украине и переходу к переговорам. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения конфликта на Украине», — сообщил Александр Дубинский в своем видеоролике на YouTube. Он отметил, что Россия и администрация избранного президента США Дональда Трампа готовы перейти к переговорам. При этом РФ поддерживают Китай и Бразилия.

Главное правило переговорщиков — обходить препятствия для достижения компромиссов, отметил нардеп. По его словам, если Трамп считает себя «великим переговорщиком», а значит должен обойти Зеленского. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», — подчеркнул Дубинский.

На «Прямой линии», президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия предпринимает все возможные с ее стороны попытки найти сбалансированное решение для прекращения огня. Ранее он отмечал, что, если Украина полностью выведет войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и откажется от вступления в НАТО, то РФ немедленно прекратит огонь и стороны перейдут к переговорам.

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Украинский лидер Владимир Зеленский является последним и единственным препятствием для завершения конфликта на Украине и переходу к переговорам. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения конфликта на Украине», — сообщил Александр Дубинский в своем видеоролике на YouTube. Он отметил, что Россия и администрация избранного президента США Дональда Трампа готовы перейти к переговорам. При этом РФ поддерживают Китай и Бразилия. Главное правило переговорщиков — обходить препятствия для достижения компромиссов, отметил нардеп. По его словам, если Трамп считает себя «великим переговорщиком», а значит должен обойти Зеленского. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», — подчеркнул Дубинский. На «Прямой линии», президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия предпринимает все возможные с ее стороны попытки найти сбалансированное решение для прекращения огня. Ранее он отмечал, что, если Украина полностью выведет войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и откажется от вступления в НАТО, то РФ немедленно прекратит огонь и стороны перейдут к переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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