В МХТ принесли цветы к портрету скончавшейся актрисы Добровольской. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К траурному фото Добровольской в фойе МХТ принесли цветы
К траурному фото Добровольской в фойе МХТ принесли цветы Фото:

В фойе Московского художественного театр (МХТ), к портретам актрисы Евгении Добровольской, принесли цветы. Актриса скончалась 10 января 2025 года в возрасте 60-ти лет.

«Цветы у портрета актрисы Евгении Добровольской в фойе Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова», — пишет ТАСС. Отмечается, что цветы поставили у траурного портрета и у других фотографий.

Народная артистка РФ, советская и российская актриса театра и кино Добровольская скончалась 10 января. Последний год жизни она боролась с тяжелой болезнью. Добровольская известна своими ролями в спектаклях в фильмах «Девять жизней», «Женщина с прошлым», а также в спектаклях «Женитьба» и «Горе от ума».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В фойе Московского художественного театр (МХТ), к портретам актрисы Евгении Добровольской, принесли цветы. Актриса скончалась 10 января 2025 года в возрасте 60-ти лет. «Цветы у портрета актрисы Евгении Добровольской в фойе Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова», — пишет ТАСС. Отмечается, что цветы поставили у траурного портрета и у других фотографий. Народная артистка РФ, советская и российская актриса театра и кино Добровольская скончалась 10 января. Последний год жизни она боролась с тяжелой болезнью. Добровольская известна своими ролями в спектаклях в фильмах «Девять жизней», «Женщина с прошлым», а также в спектаклях «Женитьба» и «Горе от ума».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...