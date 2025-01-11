В фойе Московского художественного театр (МХТ), к портретам актрисы Евгении Добровольской, принесли цветы. Актриса скончалась 10 января 2025 года в возрасте 60-ти лет.
«Цветы у портрета актрисы Евгении Добровольской в фойе Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова», — пишет ТАСС. Отмечается, что цветы поставили у траурного портрета и у других фотографий.
Народная артистка РФ, советская и российская актриса театра и кино Добровольская скончалась 10 января. Последний год жизни она боролась с тяжелой болезнью. Добровольская известна своими ролями в спектаклях в фильмах «Девять жизней», «Женщина с прошлым», а также в спектаклях «Женитьба» и «Горе от ума».
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