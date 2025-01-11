В Дании намерены обратиться к России за спасением от США

Парламент Дании хочет обратиться к России за помощью по вопросу Гренландии
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В Дании предложили обратиться за помощью к РФ для защиты Гренландии от вторжения США
В Дании предложили обратиться за помощью к РФ для защиты Гренландии от вторжения США Фото:

В парламенте Дании выразили намерение обратиться к России за помощью в случае агрессивных действий со стороны США по отношению к Гренландии. В ситуации возможной эскалации Дания может потребоваться поддержка РФ для предотвращения захвата Гренландии Штатами, сообщил датский депутат от Социалистической народной партии Карстен Хенге.

«В ситуации крайней эскалации и напряженности нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — передает слова Хенге MK.RU.

Однако парламентарий не указал, каким образом Россия защитит северную страну от американского влияния. Кроме того, спустя всего два часа после публикации своего заявления Хенге удалил пост в социальных сетях.

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В парламенте Дании выразили намерение обратиться к России за помощью в случае агрессивных действий со стороны США по отношению к Гренландии. В ситуации возможной эскалации Дания может потребоваться поддержка РФ для предотвращения захвата Гренландии Штатами, сообщил датский депутат от Социалистической народной партии Карстен Хенге. «В ситуации крайней эскалации и напряженности нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — передает слова Хенге MK.RU. Однако парламентарий не указал, каким образом Россия защитит северную страну от американского влияния. Кроме того, спустя всего два часа после публикации своего заявления Хенге удалил пост в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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