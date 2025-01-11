Бойцы ВСУ обратились к России и сдались в плен. Видео

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Плененные бойцы ВСУ посоветовали другим украинским военным перестать умирать за чужие интересы
Плененные бойцы ВСУ посоветовали другим украинским военным перестать умирать за чужие интересы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На кураховском направлении 16 бойцов ВСУ сдались в плен, сообщили в группировке ВС РФ «Юг». На опубликованном видео украинский военный из плененной группы Максим Курейко рассказал о том, что российские бойцы относились к ним как к своим.

«Поднялся к нам [неразборчиво], 6 числа, не помню, к какому времени, часу. Предложил сдаться. Мы коллективно обсудили, нас 16 человек, и решили сдаться для сохранения жизни своей», — рассказал Максим Курейко, видео его речи публикует ТАСС. По его словам, украинским военнопленным оказали первую помощь, их покормили. «Все было четенько, претензий вообще никаких, все круто, классно. Ребята к нам относились как к своим», — отметил боец армии Украины, обращаясь к россиянам. 

Он рассказал, что их завезли в здание завода 21 декабря. Когда начался активный штурм Курахова, бойцы поняли, что не справятся, потому что они — «необученные ребята с завода». Командование ВСУ оставило их без поддержки. Курейко посоветовал другим украинским военнослужащим сложить оружие, потому что «умирать за чужие интересы — это тупо».

Освобождение Курахово произошло 6 января 2025 года. Город является стратегически важным для ВС РФ, поскольку позволяет им продвинуться дальше вглубь фронта, к Богатырю и Великой Новоселке.

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На кураховском направлении 16 бойцов ВСУ сдались в плен, сообщили в группировке ВС РФ «Юг». На опубликованном видео украинский военный из плененной группы Максим Курейко рассказал о том, что российские бойцы относились к ним как к своим. «Поднялся к нам [неразборчиво], 6 числа, не помню, к какому времени, часу. Предложил сдаться. Мы коллективно обсудили, нас 16 человек, и решили сдаться для сохранения жизни своей», — рассказал Максим Курейко, видео его речи публикует ТАСС. По его словам, украинским военнопленным оказали первую помощь, их покормили. «Все было четенько, претензий вообще никаких, все круто, классно. Ребята к нам относились как к своим», — отметил боец армии Украины, обращаясь к россиянам.  Он рассказал, что их завезли в здание завода 21 декабря. Когда начался активный штурм Курахова, бойцы поняли, что не справятся, потому что они — «необученные ребята с завода». Командование ВСУ оставило их без поддержки. Курейко посоветовал другим украинским военнослужащим сложить оружие, потому что «умирать за чужие интересы — это тупо». Освобождение Курахово произошло 6 января 2025 года. Город является стратегически важным для ВС РФ, поскольку позволяет им продвинуться дальше вглубь фронта, к Богатырю и Великой Новоселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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