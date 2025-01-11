Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель потребовала вновь запустить «Северный поток»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению работы «Северного потока — 2» для поставок российского газа. Об этом она заявила во время выступления на федеральном съезде партии в Ризе.
«Мы требуем снова запустить в эксплуатацию „Северный поток“», — сказала Вайдель, которую делегаты съезда утвердили кандидатом в канцлеры на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, запланированных на 23 февраля. Трансляцию ее выступления вел телеканал Welt.
В сентябре 2022 года на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым осуществлялся экспорт российского газа в Европу, произошли взрывы. Событие могло быть результатом умышленной диверсии, как не исключают власти Германии, Дании и Швеции. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных повреждениях, из-за которых невозможно определить сроки восстановления газопровода. Он до сих пор остается неактивным.
После инцидента для транспортировки российского газа в Европу остались только два маршрута: через Украину и по газопроводу «Турецкий поток». Однако в конце 2024 года руководитель украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил о намерении не продлевать договор с Россией по транзиту газа.
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