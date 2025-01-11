11 января 2025
10 января 2025

Выигрыш в лотерею спас жизнь смертельно больной девочке из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарство за два миллиона долларов разыграла компания Novartis
Лекарство за два миллиона долларов разыграла компания Novartis Фото:

Выигрыш в лотерею «Золгенсмы», самого дорогого лекарства в мире, спас от смертельного заболевания двухлетнюю Василису из Челябинска. Об этом сообщают родители девочки.

«Василиса со спинальной мышечной атрофией (СМА), по прогнозам врачей, могла не дожить и до двух лет. Мы были в отчаянии, когда компания Novartis объявила розыгрыш на 100 доз самого дорогого лекарства в мире. Медики помогли подготовить все необходимые документы и пройти анализы. Это произошло в апреле, а в августе мы получили звонок с новостью: „Вы выиграли ‚Золгенсму‘ в лотерею“. Сначала нам показалось, что это шутка», — рассказала «74.ру» мама девочки Виктория.

Мать отмечает, что лекарство нужно было ввести один раз до двух лет, и 5 ноября девочка получила лечение, а 6 ноября ей исполнилось два года. Спустя четыре года у девочки хороший прогресс, она собирается поступать 1 сентября в обычную школу. 

Семья узнала о тяжелом диагнозе своей дочери, когда ей было чуть больше года. Мама вспоминает, что Василиса появилась на свет здоровой и до десяти месяцев развивалась как обычный ребенок.

Западный препарат «Золгенсма» сейчас в мире стоит около двух миллионов долларов. Транснациональная фармацевтическая компания Novartis обосновывает столь высокую стоимость тем, что лекарство «радикально изменяет жизнь пациентов, страдающих от этого разрушительного заболевания».

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Выигрыш в лотерею «Золгенсмы», самого дорогого лекарства в мире, спас от смертельного заболевания двухлетнюю Василису из Челябинска. Об этом сообщают родители девочки. «Василиса со спинальной мышечной атрофией (СМА), по прогнозам врачей, могла не дожить и до двух лет. Мы были в отчаянии, когда компания Novartis объявила розыгрыш на 100 доз самого дорогого лекарства в мире. Медики помогли подготовить все необходимые документы и пройти анализы. Это произошло в апреле, а в августе мы получили звонок с новостью: „Вы выиграли ‚Золгенсму‘ в лотерею“. Сначала нам показалось, что это шутка», — рассказала «74.ру» мама девочки Виктория. Мать отмечает, что лекарство нужно было ввести один раз до двух лет, и 5 ноября девочка получила лечение, а 6 ноября ей исполнилось два года. Спустя четыре года у девочки хороший прогресс, она собирается поступать 1 сентября в обычную школу.  Семья узнала о тяжелом диагнозе своей дочери, когда ей было чуть больше года. Мама вспоминает, что Василиса появилась на свет здоровой и до десяти месяцев развивалась как обычный ребенок. Западный препарат «Золгенсма» сейчас в мире стоит около двух миллионов долларов. Транснациональная фармацевтическая компания Novartis обосновывает столь высокую стоимость тем, что лекарство «радикально изменяет жизнь пациентов, страдающих от этого разрушительного заболевания».
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© Служба новостей «URA.RU»
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