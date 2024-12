Главные технологические новинки 2024 года: развитие ИИ, телевизоры без экрана и вода из воздуха

В 2024 году технологию ИИ активно развивали многие мировые компании Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press Текущий 2024 год запомнился технологическим прогрессом и инновациями в различных сферах — от индустрии развлечений, до автомобильной промышленности и сферы биоинженерии. URA.RU вспоминает главные технологические новинки 2024 года. Особое внимание людей привлекало повсеместное развитие искусственного интеллекта, использование которого в этом году стало наиболее доступным. Однако специалисты предупреждают, что пока многие вещи ИИ не понимает, например — человеческий юмор. Об этом заявил доктор филологических наук Максим Кронгауз. ИИ и конкуренция корпораций Nvidia Nvidia доминирует на рынке чипов для искусственного интеллекта Фото: Cfoto / Global Look Press В 2024 году американская компания Nvidia активно развивает свой облачный сервис DGX Cloud. Cреди партнеров Nvidia по развитию облачных технологий — ведущие мировые провайдеры, такие как Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Кроме того, Nvidia доминирует на рынке чипов для искусственного интеллекта, контролируя около 80% этого сегмента. В ответ на это, крупные технологические игроки, включая Amazon и Google, начали разработку собственных чипов, стремясь уменьшить зависимость от Nvidia. OpenAI В начале 2024 года компания OpenAI представила новую версию своей нейросети Sora, названную Sora Turbo, которая позволяет пользователям подписок ChatGPT Plus и ChatGPT Pro генерировать видеоролики высокого качества длительностью до 20 секунд. Это стало значительным шагом в развитии технологий «текст в видео», согласно информации от компании. OpenAI представила новую версию своей нейросети Sora, которая может генерировать видео из текста Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press Изначально доступ к Sora был ограничен только для некоторых художников, дизайнеров и режиссеров, которые помогли усовершенствовать технологию благодаря своей обратной связи. Открытый доступ к обновленной версии инструмента стал возможен лишь в декабре. Помимо разработки Sora Turbo, OpenAI также продолжила обновление своих других продуктов. В сентябре была представлена новая версия ИИ-модели для чат-бота ChatGPT под названием o1, которая, по заявлениям компании, способна «рассуждать как человек». Meta* Корпорация Meta (признана экстремистской организацией в РФ), основанная Марком Цукербергом, также присоединилась к тренду на создание видеоконтента. В октябре они представили свою разработку — нейросеть Movie Gen, конкурирующую с Sora. Эта система способна создавать видеоролики длительностью до 16 секунд и частотой до 24 кадров в секунду, а также генерировать сопровождающий аудиоряд и синхронизировать его с видео. Кроме того, компания активно разрабатывает альтернативу ChatGPT — открытую ИИ-модель Llama. В сентябре текущего года модель обновилась до версии 3.2, став мультимодальной: теперь она обрабатывает тексты, изображения, а также анализирует графики и диаграммы. Особенностью Llama является возможность использования некоторых основных функций без доступа к интернету. Google В конце 2024 года компания провела презентацию, на которой было представлено несколько новых продуктов. Одним из наиболее значимых стала модель Gemini 2.0, которая, как утверждают в Google, работает в два раза быстрее своего предшественника и способна генерировать изображения и аудио на различных языках. Американская компания также использует виртуальные помощники и агенты. Особое внимание заслуживает Project Mariner — прототип искусственного интеллекта, который может выполнять операции в браузере Chrome от имени пользователя, такие как управление курсором, клики по ссылкам и заполнение форм. Однако у него отсутствует возможность самостоятельно принимать файлы cookie или заключать договоры о персональных данных. На конференции по итогам третьего квартала 2024 года, глава Google Сундар Пичаи сообщил, что более 25% нового кода компании теперь пишется с помощью ИИ. Microsoft Microsoft представила обновленную версию Copilot, которая может анализировать данные в Excel с использованием Python Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press В марте 2024 года компания объявила о расширении сотрудничества с Nvidia, которое включает интеграцию генеративного ИИ Nvidia в сервисы Microsoft, такие как Microsoft Azure, Microsoft Fabric и Microsoft 365. Также компания объявила о коллаборации с Open AI. Кроме того, корпорация активно разрабатывает собственные инновационные инструменты. Например, в начале октября Microsoft представила обновленную версию своей нейросети Copilot, которая теперь оснащена голосовым интерфейсом и способностью анализировать данные в Excel с использованием Python. Apple Apple разработала Apple Intelligence - ИИ, интегрированный в iPhone Фото: Cfoto / Global Look Press В течение года владельцы продукции Apple с нетерпением ожидали запуска Apple Intelligence, новейшей разработки в области искусственного интеллекта от компании. В октябре пользователи получили доступ к этой технологии, хотя пока только в бета-версии. Владельцы устройств iPhone, iPad и Mac получили возможность испытать новые функции для работы с текстами: Apple Intelligence предлагает инструменты для исправления ошибок и составления конспектов. С выпуском обновления iOS 18.2 пользователи получили доступ к дополнительным возможностям на базе Apple Intelligence. Одной из основных новинок стала интеграция с ChatGPT: теперь Siri может передавать сложные запросы (например, по генерации текста или решению математических задач) этому чат-боту, а результаты будут отображаться прямо в интерфейсе Siri на экране устройства. Отечественные разработки в области ИИ Яндекс В текущем году новейшие нейросетевые модели стали основой для сервиса Яндекс Нейро, который теперь доступен более чем 100 миллионам пользователей. Яндекс Нейро облегчает поиск информации, а также предоставляет ответы на различные вопросы, по аналогии с зарубежными вариантами. Кроме того, технология YandexGPT используется для выполнения широкого спектра задач, включая создание аудио, изображений и видеозаписей. Сбер В 2020 году, после ребрендинга, Сбер начал новый этап своего развития, превратившись в систему сервисов на базе искусственного интеллекта. О своих проектах, связанных с ИИ, компания активно докладывает на международных конференциях. Так, в 2024 году в Сибири состоялись два таких мероприятия, которые привлекли более трехсот компаний из 350 стран. «Прямая линия» с Владимиром Путиным велась при поддержке ИИ от Сбера Фото: Владимир Андреев © URA.RU На конференции AI Journey были представлены последние достижения и разработки Сбера. Компания продемонстрировала возможности своего GigaChat, который уже завоевал внимание 90 миллиардов пользователей. GigaChat способен создавать изображения, писать тексты, обучать английскому языку, предлагать идеи для стартапов, решать математические задачи и даже рассказывать сказки. В этом году при обработке вопросов на «Прямой линии» с Владимиром Путиным также активно использовался искусственный интеллект от Сбера GigaChat. Главные технологии 2024 года Инновации от Илона Маска Компания Tesla представила Robotaxi - самоуправляемый автомобиль Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press Компания Tesla в 2024 году анонсировала запуск Robotaxi — полностью самоуправляемого автомобиля, который может радикально изменить принципы владения автотранспортом. Транспортное средство лишено рулевого колеса, педалей и традиционных управляющих устройств. По заявлениям главы компании Space X Илона Маска, автомобиль представляет собой начало новой эры. При этом система индукционной зарядки обеспечит полную автономность транспортного средства. Также в октябре 2024 года корпорация SpaceX, также основанная Илоном Маском, достигла значительного прорыва, успешно осуществив запуск и посадку 71-метрового ракетного носителя Super Heavy. «Осуществленная посадка на платформу „Mechazilla“ открыла новую страницу в истории космических исследований, ускоряя темпы проведения запусков», — отмечают западные эксперты. Журналисты подчеркивают, что данный успех является важным шагом на пути к освоению Марса и установлению постоянных колоний на других планетах. Уникальные смартфоны и планшеты Компания Huawei вышла на рынок с устройством Mate XT Ultimate Design - тройным складываемым смартфоном Фото: Cfoto / Global Look Press В 2024 году компания Huawei вышла на рынок с инновационным устройством Mate XT Ultimate Design. Этот смартфон обладает уникальной Z-образной складной конструкцией, позволяющей ему трансформироваться из телефона с диагональю 6,4 дюйма в планшет размером 10,2 дюйма. В Китае выпустили стартап — гаджет под названием Tank Pad. Его называют первым в мире защищенным 5G-планшетом с полноценным встроенным DLP-проектором. Он способен показывать более контрастную картинку. По мнению разработчиков, планшет пригодится как для просмотра фильмов в семейном кругу, так и выездным людям: они смогут проецировать нужное изображение на любую поверхность. Прозрачный телевизор LG представила телевизор, способный генерировать изображение без экрана Фото: Jack Dempsey / AP/TASS В начале 2024 года компания LG представила первый в мире телевизор с таким экраном, обеспечивающим беспроводную передачу аудио и видео. Особенностью данной модели стала выдвигающаяся черная панель на задней стороне стекла, которая в режиме просмотра фильмов создает оптимальный контраст. С открытой шторкой 77-дюймовая прозрачная матрица LG Signature OLED T придает телевизору не только дополнительный эффект глубины, но и превращает его в полноценный дизайнерский элемент. Экран становится полностью прозрачным. Благодаря беспроводной передаче данных устройство лишено проводов и идеально вписывается в любой интерьер. Вода из воздуха В январе 2024 года на международной выставке CES в Лас-Вегасе компания Genesis Systems представила уникальное устройство WaterCube WC-100. Его описывают как «первый в мире бытовой аппарат для получения чистой воды из атмосферного воздуха». Устройство использует триллионы литров неиспользуемой влаги, что позволяет снизить зависимость от традиционных водных ресурсов. WaterCube WC-100 оснащен сложной фильтрационной системой и технологией, имитирующей естественную конденсацию влаги, что делает его способным работать как от сети, так и от возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели. Эффективность работы устройства зависит от температуры и влажности воздуха. Например, при температуре 27?градусов тепла и влажности 60% установка воспроизводит около 380 литров воды в сутки. Ложка, меняющая вкус еды Японская компания Kirin Holdings представила новаторское устройство — электрическую ложку, которая способна изменять вкус пищи с низким содержанием натрия, делая ее более соленой. Устройство работает следующим образом: на конце ложки расположен элемент, который подает на пищу слабый электрический ток, придавая ей умами вкус. Умами — это один из основных вкусов, характерный для продуктов с высоким содержанием белка, который выделяется во многих азиатских культурах наравне с такими вкусами, как сладкое, кислое, горькое и соленое. Новый iPhone с функцией ИИ Компания Apple 9 сентября анонсировала выпуск новой серии смартфонов iPhone 16. Были представлены и модели iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple в сентябре представила iPhone 16 Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press Базовая модель iPhone 16 обладает экраном размером 6,1 дюйма, в то время как у iPhone 16 Plus экран составляет 6,7 дюймов. Обе версии оснащены новой настраиваемой кнопкой «Действия» на левом крае корпуса. Для моделей iPhone 16 и 16 Plus характерно наличие вертикальной камеры, аналогичной той, что была у iPhone 11. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max имеют экраны размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, улучшенную яркость и новую систему охлаждения. Все модели поддерживают функции искусственного интеллекта. Новая версия PlayStation 5 Sony представила PlayStation 5 Pro, которая по виду почти ничем не отличается от своей младшей версии (на фото PlayStation 5) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Sony официально выпустила игровую консоль PS5 Pro. Цена улучшенной модели составляет 699 долларов или 799 евро, в то время как за базовую версию просят 499 долларов. В Россию консоль поставляется по параллельному импорту. Новая версия Pro обеспечивает поддержку 4K разрешения при 60 кадрах в секунду. Это гарантирует высокое качество изображения без потерь в производительности. Производительность консоли увеличена благодаря обновленному видеопроцессору. В Pro улучшена поддержка трассировки лучей и апскейлинг разрешения. Процессор графики в Pro на 45% мощнее, чем в базовой модели, при этом центральный процессор остался прежним. Консоль Pro лишена дисковода, но пользователи могут докупить дисковод отдельно. 