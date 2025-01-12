12 января 2025
11 января 2025

Махонин вошел число губернаторов-лидеров по числу связей с федеральными элитами

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью Махонин в рамках Транспортной недели в Москве встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Осенью Махонин в рамках Транспортной недели в Москве встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в топ-10 глав регионов, которые в 2024 году чаще всего контактировали с федеральными чиновниками и руководством крупных компаний. К такому выводу пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», посчитав число встреч Махонина с министрами, вице-премьерами и директорами федеральных компаний. Исследование есть в распоряжении URA.RU.

Дмитрий Махонин занял 10 место в рейтинге среди действующих губернаторов. В рейтинге, в котором учитываются позиции врио глав регионов, где в сентябре 2024 года проходили выборы губернаторов, у него 15-е место. «Публичная коммуникация с топовыми федеральными чиновниками была и остается одной из ключевых предвыборных технологий после возвращения прямых выборов губернаторов российских регионов», — объясняют это авторы индекса. Они отмечают, что интенсивность общения с федеральными VIP традиционно активизируется за несколько месяцев до выборов.

В числе лидеров в рейтинге действующих глав регионов, где в 2024 году не было выборов губернаторов, — Рамзан Кадыров (Чечня), Андрей Воробьев (Московская область), Денис Пушилин (ДНР) и Владислав Ховалыг (Тыва). В индексе губернаторов, где выборы были, на первых трех местах Вячеслав Федорищев (Самара), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Смирнов (экс-губернатор Курской области) и Рамзан Кадыров. Методика составления рейтинга предполагала выставление баллов за каждую встречу с топ-чиновником из Москвы с момента формирования правительства 16 мая и до конца года. Наивысший балл (5) присваивается за общение с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в топ-10 глав регионов, которые в 2024 году чаще всего контактировали с федеральными чиновниками и руководством крупных компаний. К такому выводу пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», посчитав число встреч Махонина с министрами, вице-премьерами и директорами федеральных компаний. Исследование есть в распоряжении URA.RU. Дмитрий Махонин занял 10 место в рейтинге среди действующих губернаторов. В рейтинге, в котором учитываются позиции врио глав регионов, где в сентябре 2024 года проходили выборы губернаторов, у него 15-е место. «Публичная коммуникация с топовыми федеральными чиновниками была и остается одной из ключевых предвыборных технологий после возвращения прямых выборов губернаторов российских регионов», — объясняют это авторы индекса. Они отмечают, что интенсивность общения с федеральными VIP традиционно активизируется за несколько месяцев до выборов. В числе лидеров в рейтинге действующих глав регионов, где в 2024 году не было выборов губернаторов, — Рамзан Кадыров (Чечня), Андрей Воробьев (Московская область), Денис Пушилин (ДНР) и Владислав Ховалыг (Тыва). В индексе губернаторов, где выборы были, на первых трех местах Вячеслав Федорищев (Самара), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Смирнов (экс-губернатор Курской области) и Рамзан Кадыров. Методика составления рейтинга предполагала выставление баллов за каждую встречу с топ-чиновником из Москвы с момента формирования правительства 16 мая и до конца года. Наивысший балл (5) присваивается за общение с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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