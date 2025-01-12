Появилось видео прямой линии Путина с гражданами Украины

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Путин во время своей прямой линии в 2004 году пообщался с украинцами
Путин во время своей прямой линии в 2004 году пообщался с украинцами Фото:

Архивное видео прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами Украины, было опубликовано в соцсетях. Мероприятие состоялось 26 октября 2004 года и было посвящено 60-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов.

«Прямая линия президента России с гражданами Украины. Уникальные кадры сегодня в 22.30 только в нашей программе на телеканале „Россия“», — говорится в комментарии к видео, отрывок которого был опубликован в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. 

Прямая линия состоялась накануне президентских выборов на Украине, датированных октябрем-декабрем 2004 года. Тогда по итогам голосования победу одержал премьер-министр Виктор Янукович, однако американская сторона, которая поддерживала лидера оппозиции Виктора Ющенко, потребовала провести повторные выборы. 

Россия же тогда активно поддерживала Януковича, который обещал развивать экономические связи с РФ и сделать русский язык вторым государственным. Ющенко, напротив , выступал за сближение с Евросоюзом. В течение 2004 года Путин несколько раз посещал Украину, встречаясь с Януковичем и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой. За пять дней до выборов он приехал в Киев, чтобы усилить поддержку Януковича.

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Архивное видео прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами Украины, было опубликовано в соцсетях. Мероприятие состоялось 26 октября 2004 года и было посвящено 60-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов. «Прямая линия президента России с гражданами Украины. Уникальные кадры сегодня в 22.30 только в нашей программе на телеканале „Россия“», — говорится в комментарии к видео, отрывок которого был опубликован в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.  Прямая линия состоялась накануне президентских выборов на Украине, датированных октябрем-декабрем 2004 года. Тогда по итогам голосования победу одержал премьер-министр Виктор Янукович, однако американская сторона, которая поддерживала лидера оппозиции Виктора Ющенко, потребовала провести повторные выборы.  Россия же тогда активно поддерживала Януковича, который обещал развивать экономические связи с РФ и сделать русский язык вторым государственным. Ющенко, напротив , выступал за сближение с Евросоюзом. В течение 2004 года Путин несколько раз посещал Украину, встречаясь с Януковичем и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой. За пять дней до выборов он приехал в Киев, чтобы усилить поддержку Януковича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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