Появилось видео прямой линии Путина с гражданами Украины

Архивное видео прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами Украины, было опубликовано в соцсетях. Мероприятие состоялось 26 октября 2004 года и было посвящено 60-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов.
«Прямая линия президента России с гражданами Украины. Уникальные кадры сегодня в 22.30 только в нашей программе на телеканале „Россия“», — говорится в комментарии к видео, отрывок которого был опубликован в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Прямая линия состоялась накануне президентских выборов на Украине, датированных октябрем-декабрем 2004 года. Тогда по итогам голосования победу одержал премьер-министр Виктор Янукович, однако американская сторона, которая поддерживала лидера оппозиции Виктора Ющенко, потребовала провести повторные выборы.
Россия же тогда активно поддерживала Януковича, который обещал развивать экономические связи с РФ и сделать русский язык вторым государственным. Ющенко, напротив , выступал за сближение с Евросоюзом. В течение 2004 года Путин несколько раз посещал Украину, встречаясь с Януковичем и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой. За пять дней до выборов он приехал в Киев, чтобы усилить поддержку Януковича.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.