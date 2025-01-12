10 российских фильмов, которые выйдут в прокат зимой 2025

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Зимой 2025 года в кинотеатрах покажут 10 новых российских фильмов
Зимой 2025 года в кинотеатрах покажут 10 новых российских фильмов Фото:

На экраны российских кинотеатров в 2025 году выйдет множество фильмов, которые точно заслуживают внимания. Среди них — новые экранизации сказок, байопики про олимпийских спортсменов, продолжение приключений Манюни и Мажора и другие. URA.RU собрало фильмы, который выйдут в прокат зимой 2025 года.

«Агния»

В прокате с 30 января

Агния — печница, которая живет на Крайнем Севере. Она ловит рыбу в проруби и одна воспитывает сына. Агния живет в аварийном доме, денег на новое жилье у нее нет, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение чиновника выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в другое место. 

Режиссер: Павла Стратулат

В главных ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова

«Кончится лето»

В прокате с 27 февраля

В этом фильме двух братьев сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Кеша выходит из тюрьмы, а его брат Тима окончив школу мечтает поступить в институт. И сначала все идет хорошо. Младший брат получает высокие баллы, а старший устраивается работать в золотодобывающую артель. Однако дела Кеши резко ухудшаются и он тащит брата на дно.

Режиссер: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев

В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов

«Красный шелк»

В прокате с 20 февраля

Российско-китайский фильм про группу героев. Среди них — белый офицер Николай, сотрудница внешней разведки Анна, красноармеец Артем, китаянка Ван Лин. Всех участников истории объединяет секретный документ, который в 1927 году перевозят через всю Россию. Суть дела в том, что бумаги определят будущее СССР и Китая.

Режиссер: Андрей Волгин

В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская

«Злой город»

В прокате с 30 января

В 1238 Хан Батый и его многочисленное войско Золотой Орды напали на город Козельск. Бои продолжались два месяца. Тысячи монгольских воинов погибли, осадные орудия были использованы, а город продолжал стоять. Защитникам удалось продержаться против превосходящих сил врага семь недель, после чего хан Батый повелел навеки именовать Козельск «злым городом».

Режиссер: Константин Буслов

В главных ролях: Алексей Гуськов, Александр Метёлкин, Владимир Любимцев

«Пророк. История Александра Пушкина»

В прокате с 14 февраля

Мюзикл Феликса Умарова в духе База Лурмана рассказывает о жизни и творчестве великого поэта, его друзьях, жене Наталье Гончаровой и врагах. Повествование начинается во времена учебы Пушкина в Царскосельском лицее и завершается роковой дуэлью.

Режиссер: Феликс Умаров

В главных ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Аня Чиповская

«Северный полюс»

В прокате с 27 февраля

События происходят в начале 1960-х годов, когда напряженность между СССР и США достигла пика. В сложных погодных условиях первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход через льды Северного Ледовитого океана с целью всплыть точно на Северном полюсе. Однако все идет не так, как планировалось.

Режиссер: Александр Котт

В главных ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова

«Василий»

В прокате с 23 января

Динамичная комедия рассказывает о двух братьях-близнецах, которых разлучили в детстве. Один из них, Василий, стал учителем ОБЖ и живет в поселке Ковылкино. Второй брат, Коля, обосновался в Мексике, где умудрился обмануть местный наркокартель. Теперь за Колей охотятся, и его брат Василий отправляется на выручку. Обе роли близнецов исполнил Александр Петров.

Режиссер: Дмитрий Литвиненко

В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник

«По барам»

В прокате с 30 января

Четверо молодых людей дружат с первого класса. Однако став взрослыми они встречаются все реже. Однажды они решают собраться на свой последний бархоппинг.

Режиссер: Александр Фомин

В главных ролях: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская

«Лотерея»

В прокате с 30 января

Сергей — слабохарактерный мужчина, находящийся под влиянием супруги. Алексей — его противоположность: суровый и решительный человек, который развелся с женой из-за ее непослушания.

По воле случая они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Сергей хочет получить свободу, а Алексей — власть над бывшей супругой. Смогут ли они преодолеть свои страхи и заполучить заветный миллиард?

Режиссер: Соня Карпунина

В главных ролях: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова

Манюня: День рождения Ба

В прокате с 13 февраля

Приближается юбилей Ба. Приехать собираются все родственники и даже ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ стараются сделать праздник идеальным. Но именно в это время сбегает баран, испорчен именинный торт, а Манюню взяли в престижную школу, и ей нужно переезжать в другой город.

Режиссер: Арман Марутян

В главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано-Сарян

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На экраны российских кинотеатров в 2025 году выйдет множество фильмов, которые точно заслуживают внимания. Среди них — новые экранизации сказок, байопики про олимпийских спортсменов, продолжение приключений Манюни и Мажора и другие. URA.RU собрало фильмы, который выйдут в прокат зимой 2025 года. «Агния» В прокате с 30 января Агния — печница, которая живет на Крайнем Севере. Она ловит рыбу в проруби и одна воспитывает сына. Агния живет в аварийном доме, денег на новое жилье у нее нет, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение чиновника выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в другое место.  Режиссер: Павла Стратулат В главных ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова «Кончится лето» В прокате с 27 февраля В этом фильме двух братьев сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников.  Кеша выходит из тюрьмы, а его брат Тима окончив школу мечтает поступить в институт. И сначала все идет хорошо. Младший брат получает высокие баллы, а старший устраивается работать в золотодобывающую артель. Однако дела Кеши резко ухудшаются и он тащит брата на дно. Режиссер: Максим Арбугаев , Владимир Мункуев В главных ролях: Юра Борисов , Макар Хлебников , Дмитрий Поднозов «Красный шелк» В прокате с 20 февраля Российско-китайский фильм про группу героев. Среди них — белый офицер Николай, сотрудница внешней разведки Анна, красноармеец Артем, китаянка Ван Лин. Всех участников истории объединяет секретный документ, который в 1927 году перевозят через всю Россию. Суть дела в том, что бумаги определят будущее СССР и Китая. Режиссер: Андрей Волгин В главных ролях: Милош Бикович , Глеб Калюжный , Елена Подкаминская «Злой город» В прокате с 30 января В 1238 Хан Батый и его многочисленное войско Золотой Орды напали на город Козельск. Бои продолжались два месяца. Тысячи монгольских воинов погибли, осадные орудия были использованы, а город продолжал стоять. Защитникам удалось продержаться против превосходящих сил врага семь недель, после чего хан Батый повелел навеки именовать Козельск «злым городом». Режиссер: Константин Буслов В главных ролях: Алексей Гуськов , Александр Метёлкин , Владимир Любимцев «Пророк. История Александра Пушкина» В прокате с 14 февраля Мюзикл Феликса Умарова в духе База Лурмана  рассказывает о жизни и творчестве великого поэта, его друзьях, жене Наталье Гончаровой и врагах. Повествование начинается во времена учебы Пушкина в Царскосельском лицее и завершается роковой дуэлью. Режиссер: Феликс Умаров В главных ролях: Юра Борисов , Кай Гетц , Роман Васильев , Аня Чиповская «Северный полюс» В прокате с 27 февраля События происходят в начале 1960-х годов, когда напряженность между СССР и США достигла пика. В сложных погодных условиях первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход через льды Северного Ледовитого океана с целью всплыть точно на Северном полюсе. Однако все идет не так, как планировалось. Режиссер: Александр Котт В главных ролях: Андрей Мерзликин , Евгений Миронов , Ольга Ломоносова «Василий» В прокате с 23 января Динамичная комедия рассказывает о двух братьях-близнецах, которых разлучили в детстве. Один из них, Василий, стал учителем ОБЖ и живет в поселке Ковылкино. Второй брат, Коля, обосновался в Мексике, где умудрился обмануть местный наркокартель. Теперь за Колей охотятся, и его брат Василий отправляется на выручку. Обе роли близнецов исполнил Александр Петров. Режиссер: Дмитрий Литвиненко В главных ролях: Александр Петров , Дмитрий Лысенков , Ян Цапник «По барам» В прокате с 30 января Четверо молодых людей дружат с первого класса. Однако став взрослыми они встречаются все реже. Однажды они решают собраться на свой последний бархоппинг. Режиссер: Александр Фомин В главных ролях: Павел Табаков , Эльдар Калимулин , Анастасия Красовская «Лотерея» В прокате с 30 января Сергей — слабохарактерный мужчина, находящийся под влиянием супруги. Алексей — его противоположность: суровый и решительный человек, который развелся с женой из-за ее непослушания. По воле случая они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Сергей хочет получить свободу, а Алексей — власть над бывшей супругой. Смогут ли они преодолеть свои страхи и заполучить заветный миллиард? Режиссер: Соня Карпунина В главных ролях: Евгений Кулик , Алексей Серебряков , Анна Михалкова Манюня: День рождения Ба В прокате с 13 февраля Приближается юбилей Ба. Приехать собираются все родственники и даже ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ стараются сделать праздник идеальным. Но именно в это время сбегает баран, испорчен именинный торт, а Манюню взяли в престижную школу, и ей нужно переезжать в другой город. Режиссер: Арман Марутян В главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано-Сарян
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