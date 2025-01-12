10 российских фильмов, которые выйдут в прокат зимой 2025

На экраны российских кинотеатров в 2025 году выйдет множество фильмов, которые точно заслуживают внимания. Среди них — новые экранизации сказок, байопики про олимпийских спортсменов, продолжение приключений Манюни и Мажора и другие. URA.RU собрало фильмы, который выйдут в прокат зимой 2025 года.
«Агния»
В прокате с 30 января
Агния — печница, которая живет на Крайнем Севере. Она ловит рыбу в проруби и одна воспитывает сына. Агния живет в аварийном доме, денег на новое жилье у нее нет, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение чиновника выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в другое место.
Режиссер: Павла Стратулат
В главных ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова
«Кончится лето»
В прокате с 27 февраля
В этом фильме двух братьев сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Кеша выходит из тюрьмы, а его брат Тима окончив школу мечтает поступить в институт. И сначала все идет хорошо. Младший брат получает высокие баллы, а старший устраивается работать в золотодобывающую артель. Однако дела Кеши резко ухудшаются и он тащит брата на дно.
Режиссер: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов
«Красный шелк»
В прокате с 20 февраля
Российско-китайский фильм про группу героев. Среди них — белый офицер Николай, сотрудница внешней разведки Анна, красноармеец Артем, китаянка Ван Лин. Всех участников истории объединяет секретный документ, который в 1927 году перевозят через всю Россию. Суть дела в том, что бумаги определят будущее СССР и Китая.
Режиссер: Андрей Волгин
В главных ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская
«Злой город»
В прокате с 30 января
В 1238 Хан Батый и его многочисленное войско Золотой Орды напали на город Козельск. Бои продолжались два месяца. Тысячи монгольских воинов погибли, осадные орудия были использованы, а город продолжал стоять. Защитникам удалось продержаться против превосходящих сил врага семь недель, после чего хан Батый повелел навеки именовать Козельск «злым городом».
Режиссер: Константин Буслов
В главных ролях: Алексей Гуськов, Александр Метёлкин, Владимир Любимцев
«Пророк. История Александра Пушкина»
В прокате с 14 февраля
Мюзикл Феликса Умарова в духе База Лурмана рассказывает о жизни и творчестве великого поэта, его друзьях, жене Наталье Гончаровой и врагах. Повествование начинается во времена учебы Пушкина в Царскосельском лицее и завершается роковой дуэлью.
Режиссер: Феликс Умаров
В главных ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Аня Чиповская
«Северный полюс»
В прокате с 27 февраля
События происходят в начале 1960-х годов, когда напряженность между СССР и США достигла пика. В сложных погодных условиях первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход через льды Северного Ледовитого океана с целью всплыть точно на Северном полюсе. Однако все идет не так, как планировалось.
Режиссер: Александр Котт
В главных ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова
«Василий»
В прокате с 23 января
Динамичная комедия рассказывает о двух братьях-близнецах, которых разлучили в детстве. Один из них, Василий, стал учителем ОБЖ и живет в поселке Ковылкино. Второй брат, Коля, обосновался в Мексике, где умудрился обмануть местный наркокартель. Теперь за Колей охотятся, и его брат Василий отправляется на выручку. Обе роли близнецов исполнил Александр Петров.
Режиссер: Дмитрий Литвиненко
В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник
«По барам»
В прокате с 30 января
Четверо молодых людей дружат с первого класса. Однако став взрослыми они встречаются все реже. Однажды они решают собраться на свой последний бархоппинг.
Режиссер: Александр Фомин
В главных ролях: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская
«Лотерея»
В прокате с 30 января
Сергей — слабохарактерный мужчина, находящийся под влиянием супруги. Алексей — его противоположность: суровый и решительный человек, который развелся с женой из-за ее непослушания.
По воле случая они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Сергей хочет получить свободу, а Алексей — власть над бывшей супругой. Смогут ли они преодолеть свои страхи и заполучить заветный миллиард?
Режиссер: Соня Карпунина
В главных ролях: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова
Манюня: День рождения Ба
В прокате с 13 февраля
Приближается юбилей Ба. Приехать собираются все родственники и даже ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ стараются сделать праздник идеальным. Но именно в это время сбегает баран, испорчен именинный торт, а Манюню взяли в престижную школу, и ей нужно переезжать в другой город.
Режиссер: Арман Марутян
В главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано-Сарян
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