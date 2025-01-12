Коллега по сцене рассказала о болезни Добровольской

Актриса Евгения Добровольская продолжала играть в спектаклях во время своей болезни, когда ей стало немного лучше. Об этом рассказала актриса Алена Хованская.
«Во время ее болезни вдруг наступил момент, когда ей стало лучше. И уже в начале сезона она вышла и играла — похудевшая, красивая. Играла в спектакле „9 ряд, 10, 11 место“ и в „Космосе“. Только он ей тяжелее давался», — заявила Хованская в беседе с MK.RU. Однако в какой-то момент Добровольской стало хуже, и она призналась, что ей тяжело продолжать выступать на сцене. Несмотря на ее «колючесть», ссоры и недопонимая, ее любили многие, а ее уход из жизни стал огромной потерей для всего театра, так как подобных Добровольской актрис нет и никогда не будет, заключила Хованская.
Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне развития онкологического заболевания. Церемония прощания с актрисой состоится 14 января на Главной сцене Московского Художественного Театра имени Чехова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.