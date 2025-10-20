Американский шахматист Народицкий умер на 30-м году жизни
20 октября 2025 в 23:27
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В США скончался гроссмейстер Дэниэл Народицкий, которому было всего 29 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).
«Умер Дэниэл Народицкий», — сообщили представители FIDE. Они добавили, что он был талантливым шахматистом и педагогом.
Родные и близкие получают соболезнования. О дате похорон сообщат позднее.
