Боярский появился на питерской сцене после сообщений о госпитализации

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовет после сообщений о его госпитализации. Видео выхода народного артиста на поклон под аплодисменты публики распространилось в российских СМИ.
«Боярский сыграл в спектакле „Ромео и Джульетта“ в театре Ленсовет. После сообщений о госпитализации артиста», — передает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Дочь актера Елизавета после подозрений о госпитализации сообщила, что Михаил Боярский находится дома. Что с Боярским все хорошо также подтвердил телеканалу его сын. Он отметил, что у его отца было плановое КТ легких.
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