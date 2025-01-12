12 января 2025

Боярский появился на питерской сцене после сообщений о госпитализации

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Народный артист порадовал своих зрителей выступлением в спектакле (архивное фото)
Народный артист порадовал своих зрителей выступлением в спектакле (архивное фото) Фото:

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовет после сообщений о его госпитализации. Видео выхода народного артиста на поклон под аплодисменты публики распространилось в российских СМИ.  

«Боярский сыграл в спектакле „Ромео и Джульетта“ в театре Ленсовет. После сообщений о госпитализации артиста», — передает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. 

Дочь актера Елизавета после подозрений о госпитализации сообщила, что Михаил Боярский находится дома. Что с Боярским все хорошо также подтвердил телеканалу его сын. Он отметил, что у его отца было плановое КТ легких.

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Советский и российский актер и певец Михаил Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовет после сообщений о его госпитализации. Видео выхода народного артиста на поклон под аплодисменты публики распространилось в российских СМИ.   «Боярский сыграл в спектакле „Ромео и Джульетта“ в театре Ленсовет. После сообщений о госпитализации артиста», — передает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.  Дочь актера Елизавета после подозрений о госпитализации сообщила, что Михаил Боярский находится дома. Что с Боярским все хорошо также подтвердил телеканалу его сын. Он отметил, что у его отца было плановое КТ легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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