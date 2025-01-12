В поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в противопожарной службе округа.
«В 7:22 13 января в Приуральском районе, село Белоярск, по улице Октябрьской, 33 произошло возгорание в квартире №1. Дом одноэтажный, жилой, трехквартирный. В пожаре пострадали три человека, из них один погиб (обнаружен без признаков жизни)», — сообщил URA.RU сотрудник противопожарной службы ЯНАО.
Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1. Данные о пострадавших и их травмах уточняются, URA.RU отправило запрос в окружной департамент здравоохранения.
URA.RU сообщало, что в Ноябрьске рано утром 12 января в подъезде на улице Мира произошел пожар. По данным очевидцев, огнем повреждены детская коляска и бытовой мусор.
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