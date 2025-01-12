12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В ЯНАО загорелся жилой дом — один человек погиб. Фото

В поселке ЯНАО загорелся деревянный дом, один человек погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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В Приуральском районе ЯНАО загорелся жилой дом
В Приуральском районе ЯНАО загорелся жилой дом Фото:

В поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в противопожарной службе округа.

«В 7:22 13 января в Приуральском районе, село Белоярск, по улице Октябрьской, 33 произошло возгорание в квартире №1. Дом одноэтажный, жилой, трехквартирный. В пожаре пострадали три человека, из них один погиб (обнаружен без признаков жизни)», — сообщил URA.RU сотрудник противопожарной службы ЯНАО.

Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1. Данные о пострадавших и их травмах уточняются, URA.RU отправило запрос в окружной департамент здравоохранения.

URA.RU сообщало, что в Ноябрьске рано утром 12 января в подъезде на улице Мира произошел пожар. По данным очевидцев, огнем повреждены детская коляска и бытовой мусор.

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В поселке Белоярске Приуральского района ЯНАО утром 13 января загорелся жилой дом, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в противопожарной службе округа. «В 7:22 13 января в Приуральском районе, село Белоярск, по улице Октябрьской, 33 произошло возгорание в квартире №1. Дом одноэтажный, жилой, трехквартирный. В пожаре пострадали три человека, из них один погиб (обнаружен без признаков жизни)», — сообщил URA.RU сотрудник противопожарной службы ЯНАО. Спасатели ликвидировали открытый огонь в 7:36. Все пострадавшие — взрослые люди, проживающие в квартире №1. Данные о пострадавших и их травмах уточняются, URA.RU отправило запрос в окружной департамент здравоохранения. URA.RU сообщало, что в Ноябрьске рано утром 12 января в подъезде на улице Мира произошел пожар. По данным очевидцев, огнем повреждены детская коляска и бытовой мусор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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