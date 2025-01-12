В Свердловской области накрыли нарколабораторию под видом кондитерской. Видео

13 января 2025 в 09:53 Размер текста - 17 +

Шоколадные конфеты смешивали с запрещенными веществами (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Талице (Свердловская область) тюменские силовики поймали двух мужчин, которые продавали шоколадные конфеты, смешанные с запрещенными веществами. Для продажи товара преступники открыли онлайн-магазин, где одна конфета стоила около тысячи рублей, рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале. «Злоумышленники арендовали квартиру в Талице. В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали», — пояснила Волк. Фигуранты успели заработать порядка 600 тысяч рублей. Оба злоумышленника ранее были судимы за аналогичные преступления. В ходе обысков у них обнаружили еще 400 готовых к продаже конфет, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и около 300 растущих грибов. Изъятое направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело, фигурантов отправили в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Талице (Свердловская область) тюменские силовики поймали двух мужчин, которые продавали шоколадные конфеты, смешанные с запрещенными веществами. Для продажи товара преступники открыли онлайн-магазин, где одна конфета стоила около тысячи рублей, рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале. «Злоумышленники арендовали квартиру в Талице. В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали», — пояснила Волк. Фигуранты успели заработать порядка 600 тысяч рублей. Оба злоумышленника ранее были судимы за аналогичные преступления. В ходе обысков у них обнаружили еще 400 готовых к продаже конфет, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и около 300 растущих грибов. Изъятое направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело, фигурантов отправили в СИЗО.