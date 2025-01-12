12 января 2025

В Свердловской области накрыли нарколабораторию под видом кондитерской. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство шоколада Cacava. Екатеринбург, шоколад
Шоколадные конфеты смешивали с запрещенными веществами (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) тюменские силовики поймали двух мужчин, которые продавали шоколадные конфеты, смешанные с запрещенными веществами. Для продажи товара преступники открыли онлайн-магазин, где одна конфета стоила около тысячи рублей, рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Злоумышленники арендовали квартиру в Талице. В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали», — пояснила Волк. Фигуранты успели заработать порядка 600 тысяч рублей.

Оба злоумышленника ранее были судимы за аналогичные преступления. В ходе обысков у них обнаружили еще 400 готовых к продаже конфет, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и около 300 растущих грибов. Изъятое направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело, фигурантов отправили в СИЗО.

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В Талице (Свердловская область) тюменские силовики поймали двух мужчин, которые продавали шоколадные конфеты, смешанные с запрещенными веществами. Для продажи товара преступники открыли онлайн-магазин, где одна конфета стоила около тысячи рублей, рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале. «Злоумышленники арендовали квартиру в Талице. В ней выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили запрещенные вещества. Наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали», — пояснила Волк. Фигуранты успели заработать порядка 600 тысяч рублей. Оба злоумышленника ранее были судимы за аналогичные преступления. В ходе обысков у них обнаружили еще 400 готовых к продаже конфет, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и около 300 растущих грибов. Изъятое направили на экспертизу. Следователи завели уголовное дело, фигурантов отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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