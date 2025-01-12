Челябинцы за месяц раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

13 января 2025 в 11:33 Размер текста - 17 +

Число выставленных на продажу квартир за месяц снизилось на 19% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2024 года, по сравнению с ноябрем, число выставленных на вторичном рынке квартир сократилось на 19% или на 210 объектов. К концу декабря в городе продавалось 932 квартиры. При этом за 2024 год количество выставленного на продажу жилья в старом фонде в городе снизилось на 40%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Этажи». «В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года число выставленных на продажу квартир снизилось на 18,39% или на 210 объектов. В сравнении с прошлогодними данными предложение о продаже вторичного жилье в городе и вовсе уменьшилось 40%», — сообщили в пресс-службе компании. Как отмечают челябинские риелторы, в основном горожане стали покупать вторичное жилье за наличные. Собственники предлагают хороший дисконт. Средняя стоимость вторичных квартир в городе на данный момент составляет 3 миллиона 870 тысяч рублей за объект. В настоящее время на вторичке наибольшую долю выставленных на продажу квартир составляют однокомнатные квартиры (42,3%) в количестве 394. Затем идут двухкомнатные квартиры, объем предложения составил 374 квартиры (40,1%). Количество трехкомнатных квартир составило 140 (15%). Структура предложения в разрезе комнатности (Челябинск) Инфографика: пресс-служба «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в декабре 2024 года, по сравнению с ноябрем, число выставленных на вторичном рынке квартир сократилось на 19% или на 210 объектов. К концу декабря в городе продавалось 932 квартиры. При этом за 2024 год количество выставленного на продажу жилья в старом фонде в городе снизилось на 40%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Этажи». «В Челябинске в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года число выставленных на продажу квартир снизилось на 18,39% или на 210 объектов. В сравнении с прошлогодними данными предложение о продаже вторичного жилье в городе и вовсе уменьшилось 40%», — сообщили в пресс-службе компании. Как отмечают челябинские риелторы, в основном горожане стали покупать вторичное жилье за наличные. Собственники предлагают хороший дисконт. Средняя стоимость вторичных квартир в городе на данный момент составляет 3 миллиона 870 тысяч рублей за объект. В настоящее время на вторичке наибольшую долю выставленных на продажу квартир составляют однокомнатные квартиры (42,3%) в количестве 394. Затем идут двухкомнатные квартиры, объем предложения составил 374 квартиры (40,1%). Количество трехкомнатных квартир составило 140 (15%).