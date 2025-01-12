12 января 2025

В Перми произошел пожар на автозаправке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На АЗС загорелся стенд с ценами на топливо
На АЗС загорелся стенд с ценами на топливо Фото:

На шоссе Космонавтов в Перми загорелось информационное табло с ценами на АЗС «Лукойл». Видео очевидцы поделились с telegram-каналом «Мой город — Пермь».

«Поступило сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит информационного табло. Угрозы АЗС нет», — сообщили в краевом ГУ МЧС.

По информации ведомства, предварительная площадь горения составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.

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На шоссе Космонавтов в Перми загорелось информационное табло с ценами на АЗС «Лукойл». Видео очевидцы поделились с telegram-каналом «Мой город — Пермь». «Поступило сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит информационного табло. Угрозы АЗС нет», — сообщили в краевом ГУ МЧС. По информации ведомства, предварительная площадь горения составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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