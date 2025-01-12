На АЗС загорелся стенд с ценами на топливо
На шоссе Космонавтов в Перми загорелось информационное табло с ценами на АЗС «Лукойл». Видео очевидцы поделились с telegram-каналом «Мой город — Пермь».
«Поступило сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит информационного табло. Угрозы АЗС нет», — сообщили в краевом ГУ МЧС.
По информации ведомства, предварительная площадь горения составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.
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