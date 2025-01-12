12 января 2025

В Тюмени выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин за две недели подорожал на 60 копеек
Бензин за две недели подорожал на 60 копеек Фото:

В Тюмени повысилась максимальная стоимость бензина. Теперь цена за литр АИ-95 доходит до 59 рублей 60 копеек. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 59 рублей 60 копеек», — приводит данные сервис. Цены актуальны на 23 декабря. В начале декабря стоимость топлива была на 61 копейку меньше.

Цена бензина АИ-92 на 23 декабря составляла 54 рубля 3 копейки. В начале месяца — 53 рубля 60 копеек.

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В Тюмени повысилась максимальная стоимость бензина. Теперь цена за литр АИ-95 доходит до 59 рублей 60 копеек. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 59 рублей 60 копеек», — приводит данные сервис. Цены актуальны на 23 декабря. В начале декабря стоимость топлива была на 61 копейку меньше. Цена бензина АИ-92 на 23 декабря составляла 54 рубля 3 копейки. В начале месяца — 53 рубля 60 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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