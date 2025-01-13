ВС РФ продвинулись на покровском направлении

ВС РФ освободили Песчаное в ДНР
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ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное
ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). От Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зачищено Песчаное.

«Освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы подразделений центральной группировки войск.

Российские военные продолжают вести боевые действия на территории Украины. Таким образом, ВС РФ осталось взять всего лишь два населенных пункта в регионе, чтобы подойти к Покровску с юго-запада. За 2024 год в зоне СВО российские военные взяли под контроль 214 населенных пунктов.

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). От Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зачищено Песчаное. «Освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы подразделений центральной группировки войск. Российские военные продолжают вести боевые действия на территории Украины. Таким образом, ВС РФ осталось взять всего лишь два населенных пункта в регионе, чтобы подойти к Покровску с юго-запада. За 2024 год в зоне СВО российские военные взяли под контроль 214 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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