Власти рассказали, где в Пермском крае ввели туристический налог

В Пермском крае туристический налог с 1 января 2025 года введен в 10 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.
«О решении ввести турналог сообщили Краснокамск, Горнозаводск, Губаха, Соликамск, Чердынь, Березники, Кунгур, Пермь, Красновишерск и Кочево. Решение о его размере принимается муниципалитетами самостоятельно. Краевым минтуризма собранные средства рекомендовано направлять на реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа», — сообщается на сайте ведомства.
Власти уточняют, что налоговой базой по турналогу является стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средстве размещения. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от цены на услугу.
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