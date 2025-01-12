12 января 2025

Власти рассказали, где в Пермском крае ввели туристический налог

Туристический налог ввели в 10 территориях Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический налог введут в 10 округах Пермского края
Туристический налог введут в 10 округах Пермского края Фото:

В Пермском крае туристический налог с 1 января 2025 года введен в 10 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

«О решении ввести турналог сообщили Краснокамск, Горнозаводск, Губаха, Соликамск, Чердынь, Березники, Кунгур, Пермь, Красновишерск и Кочево. Решение о его размере принимается муниципалитетами самостоятельно. Краевым минтуризма собранные средства рекомендовано направлять на реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа», — сообщается на сайте ведомства.

Власти уточняют, что налоговой базой по турналогу является стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средстве размещения. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от цены на услугу.

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В Пермском крае туристический налог с 1 января 2025 года введен в 10 муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма. «О решении ввести турналог сообщили Краснокамск, Горнозаводск, Губаха, Соликамск, Чердынь, Березники, Кунгур, Пермь, Красновишерск и Кочево. Решение о его размере принимается муниципалитетами самостоятельно. Краевым минтуризма собранные средства рекомендовано направлять на реконструкцию объектов туристической инфраструктуры и туристического показа», — сообщается на сайте ведомства. Власти уточняют, что налоговой базой по турналогу является стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средстве размещения. В 2025 году максимальная ставка составит 1% от цены на услугу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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