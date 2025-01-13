Как выглядит новая крупная школа в районе Мелиораторов в Тюмени. Фоторепортаж

В Тюмени открыли крупную школу в районе Мелиораторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа открыла свои двери 13 января
Школа открыла свои двери 13 января Фото:

В Тюмени в районе Мелиораторов открыли школу на 1 101 ученика, здание позволяет при необходимости увеличить количество мест до 1 600. Для властей и журналистов провели экскурсию по учреждению. Как выглядит новый третий корпус школы №45 — в фоторепортаже URA.RU.

«Новый третий корпус 45-й школы построен по типовому проекту, который себя хорошо зарекомендовал. Здание рассчитано на 1 101 место, но есть возможность их увеличить до 1 600. Благодаря реализации нацпроекта „Образование“ для ребят и педагогов созданы все возможности для учебы», — написал губернатор Моор в своем telegram-канале.

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В Тюмени в районе Мелиораторов открыли школу на 1 101 ученика, здание позволяет при необходимости увеличить количество мест до 1 600. Для властей и журналистов провели экскурсию по учреждению. Как выглядит новый третий корпус школы №45 — в фоторепортаже URA.RU. «Новый третий корпус 45-й школы построен по типовому проекту, который себя хорошо зарекомендовал. Здание рассчитано на 1 101 место, но есть возможность их увеличить до 1 600. Благодаря реализации нацпроекта „Образование“ для ребят и педагогов созданы все возможности для учебы», — написал губернатор Моор в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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