В Тюмени в районе Мелиораторов открыли школу на 1 101 ученика, здание позволяет при необходимости увеличить количество мест до 1 600. Для властей и журналистов провели экскурсию по учреждению. Как выглядит новый третий корпус школы №45 — в фоторепортаже URA.RU.
«Новый третий корпус 45-й школы построен по типовому проекту, который себя хорошо зарекомендовал. Здание рассчитано на 1 101 место, но есть возможность их увеличить до 1 600. Благодаря реализации нацпроекта „Образование“ для ребят и педагогов созданы все возможности для учебы», — написал губернатор Моор в своем telegram-канале.
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