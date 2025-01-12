Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили об ухудшении погоды

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром.
«По данным синоптиков, 14 января на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, по северу Приуральского и Надымского районов порывы 15-18 метров в секунду. Ночью и утром в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-20 метров в секунду», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики спрогнозировали температуру воздуха существенно выше нормы. В ночное время на территории округа будет не холоднее -13-18 градусов.
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