12 января 2025
11 января 2025

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили об ухудшении погоды

Порывистый ветер до 20 метров в секунду придет в Тазовский район 14 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер усилится 14 января в ЯНАО
Ветер усилится 14 января в ЯНАО Фото:

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром.

«По данным синоптиков, 14 января на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, по северу Приуральского и Надымского районов порывы 15-18 метров в секунду. Ночью и утром в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-20 метров в секунду», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики спрогнозировали температуру воздуха существенно выше нормы. В ночное время на территории округа будет не холоднее -13-18 градусов.

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Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром. «По данным синоптиков, 14 января на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, по северу Приуральского и Надымского районов порывы 15-18 метров в секунду. Ночью и утром в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-20 метров в секунду», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики спрогнозировали температуру воздуха существенно выше нормы. В ночное время на территории округа будет не холоднее -13-18 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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