Советник главы Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил возможный вариант гарантий безопасности для страны в случае перемирия с Россией. По его словам, одним из таких гарантов могут стать базы с ракетами малой дальности, способные наносить удары по территории России.
«Гарантиями безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией может стать размещение баз с ракетами малой дальности, которые могли бы наносить удары по российской территории», — заявил Подоляк. Его слова приводит издание Lastampa.
Ранее Зеленский потребовал от НАТО предоставить гарантии безопасности для подконтрольных Киеву территорий, передает «Царьград». Он назвал это дипломатическим способом урегулирования конфликта при нынешних условиях. При этом России также необходимы гарантии безопасности на случай возобновления военных действий после перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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