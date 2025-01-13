Ямалец остался на улице после сноса дома

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина остался без жилья, после решения властей снести общежитие, в котором он проживал с 2001 года. Об этом URA.RU сообщил представляющий его интересы юрист.
«В Лабытнанги снесли общежитие, в котором проживал мой подзащитный. Здание находилось в поселке Харп по улице Одесской, 2а. Мужчина проживал в нем с 2001 года. Он уехал на вахту, но вернувшись, не обнаружил своего дома», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Теперь мужчина хочет восстановить жилищные права и добиться получения социального жилья, площадью не менее 32 метров. Но суд Лабытнанги отклонил его заявление.
"Суд Лабытнанги решил: исковые требования [заявителя] к администрации города Лабытнанги о предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения на условиях социального найма, оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд ЯНАО", — значится в решении суда, опубликованном на официальном сайте.
Мужчина с матерью получил комнату в общежитии, после того, как сгорел их собственный дом. Общежитие, на момент заселения в него истца и его матери (ныне скончавшейся), находилось в составе маневренного фонда поселка.
"Аварийный многоквартирный по улице Одесская насчитывал 13 комнат, все из которых являлись муниципальной собственностью. На момент расселения в здании проживало пять жильцов. Им было предложено альтернативное жилье в поселке Харп на условиях коммерческого найма. В результате четыре человека согласились на переезд, в то время как один жилец отказался от переезда в другое жилье дома капитального исполнения", — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги.
Согласно действующему законодательству, для того, чтобы получить жилье по социальному найму, нужно стать участником жилищной программы, предоставить необходимые документы в управление жилищной политики, и иметь постоянную регистрацию в Лабытнанги, а также подтвердить нуждаемость в жилье, которое, при всех выполненных условиях, будет предоставлено в порядке очередности.
Дом был признан аварийным в 2024 году. По состоянию на 13 января общежитие по улице Одесская полностью расселено, отключено от систем жизнеобеспечения и снесено.
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