Ямалец остался на улице после сноса дома

Житель ЯНАО лишился жилья, после сноса общежития
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги мужчина остался без жилья, после сноса общежития, в котором он проживал
В Лабытнанги мужчина остался без жилья, после сноса общежития, в котором он проживал Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина остался без жилья, после решения властей снести общежитие, в котором он проживал с 2001 года. Об этом URA.RU сообщил представляющий его интересы юрист.

«В Лабытнанги снесли общежитие, в котором проживал мой подзащитный. Здание находилось в поселке Харп по улице Одесской, 2а. Мужчина проживал в нем с 2001 года. Он уехал на вахту, но вернувшись, не обнаружил своего дома», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Теперь мужчина хочет восстановить жилищные права и добиться получения социального жилья, площадью не менее 32 метров. Но суд Лабытнанги отклонил его заявление.

"Суд Лабытнанги решил: исковые требования [заявителя] к администрации города Лабытнанги о предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения на условиях социального найма, оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд ЯНАО", — значится в решении суда, опубликованном на официальном сайте.

Мужчина с матерью получил комнату в общежитии, после того, как сгорел их собственный дом. Общежитие, на момент заселения в него истца и его матери (ныне скончавшейся), находилось в составе маневренного фонда поселка.

"Аварийный многоквартирный по улице Одесская насчитывал 13 комнат, все из которых являлись муниципальной собственностью. На момент расселения в здании проживало пять жильцов. Им было предложено альтернативное жилье в поселке Харп на условиях коммерческого найма. В результате четыре человека согласились на переезд, в то время как один жилец отказался от переезда в другое жилье дома капитального исполнения", — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Лабытнанги.

Согласно действующему законодательству, для того, чтобы получить жилье по социальному найму, нужно стать участником жилищной программы, предоставить необходимые документы в управление жилищной политики, и иметь постоянную регистрацию в Лабытнанги, а также подтвердить нуждаемость в жилье, которое, при всех выполненных условиях, будет предоставлено в порядке очередности.

Дом был признан аварийным в 2024 году. По состоянию на 13 января общежитие по улице Одесская полностью расселено, отключено от систем жизнеобеспечения и снесено.

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В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина остался без жилья, после решения властей снести общежитие, в котором он проживал с 2001 года. Об этом URA.RU сообщил представляющий его интересы юрист. «В Лабытнанги снесли общежитие, в котором проживал мой подзащитный. Здание находилось в поселке Харп по улице Одесской, 2а. Мужчина проживал в нем с 2001 года. Он уехал на вахту, но вернувшись, не обнаружил своего дома», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Теперь мужчина хочет восстановить жилищные права и добиться получения социального жилья, площадью не менее 32 метров. Но суд Лабытнанги отклонил его заявление. Мужчина с матерью получил комнату в общежитии, после того, как сгорел их собственный дом. Общежитие, на момент заселения в него истца и его матери (ныне скончавшейся), находилось в составе маневренного фонда поселка. Согласно действующему законодательству, для того, чтобы получить жилье по социальному найму, нужно стать участником жилищной программы, предоставить необходимые документы в управление жилищной политики, и иметь постоянную регистрацию в Лабытнанги, а также подтвердить нуждаемость в жилье, которое, при всех выполненных условиях, будет предоставлено в порядке очередности. Дом был признан аварийным в 2024 году. По состоянию на 13 января общежитие по улице Одесская полностью расселено, отключено от систем жизнеобеспечения и снесено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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