13 января 2025

Авиаэксперт раскрыл, почему не надо бояться летать на «Суперджетах»

Авиаэксперт Тяглик: отказ одной детали в Superjet не ведет к последствиям
© Служба новостей «URA.RU»
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В самолете несколько ступеней защиты от происшествий
В самолете несколько ступеней защиты от происшествий Фото:

В Sukhoi Superjet 100 есть специальная система резервирования важных компонентов, и отказ какой-то детали не может привести к необратимым последствиям. Об этом в интервью URA.RU рассказал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик.

«Любой авиаинцидент возникает из-за наложившихся друг на друга причин. Один отказ не может привести к фатальным последствиям из-за наличия в самолете четырехкратной системы резервирования критически важных компонентов. В последних происшествиях с SSJ-100 нет общей закономерности», — пояснил авиаэксперт.

По его словам, узлы и агрегаты воздушного судна не имеют технических свойств, которые могут приводить к авариям. «Суперджет» безопасен, как и другие авиалайнеры его класса, добавил собеседник URA.RU.

У любой техники есть запас прочности, преодолев который она ломается, объяснил авиаэксперт. Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в 2024 году в аэропорту Турции после грубой посадки, попал в порыв ветра. Есть мнение, что у самолета непрочная конструкция. Но в этом случае вина за повреждение воздушного судна лежит на экипаже, уточнил Тяглик. 

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В Sukhoi Superjet 100 есть специальная система резервирования важных компонентов, и отказ какой-то детали не может привести к необратимым последствиям. Об этом в интервью URA.RU рассказал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик. «Любой авиаинцидент возникает из-за наложившихся друг на друга причин. Один отказ не может привести к фатальным последствиям из-за наличия в самолете четырехкратной системы резервирования критически важных компонентов. В последних происшествиях с SSJ-100 нет общей закономерности», — пояснил авиаэксперт. По его словам, узлы и агрегаты воздушного судна не имеют технических свойств, которые могут приводить к авариям. «Суперджет» безопасен, как и другие авиалайнеры его класса, добавил собеседник URA.RU. У любой техники есть запас прочности, преодолев который она ломается, объяснил авиаэксперт. Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в 2024 году в аэропорту Турции после грубой посадки, попал в порыв ветра. Есть мнение, что у самолета непрочная конструкция. Но в этом случае вина за повреждение воздушного судна лежит на экипаже, уточнил Тяглик. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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