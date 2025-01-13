Авиаэксперт раскрыл, почему не надо бояться летать на «Суперджетах»

В Sukhoi Superjet 100 есть специальная система резервирования важных компонентов, и отказ какой-то детали не может привести к необратимым последствиям. Об этом в интервью URA.RU рассказал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ, кандидат технических наук Михаил Тяглик.
«Любой авиаинцидент возникает из-за наложившихся друг на друга причин. Один отказ не может привести к фатальным последствиям из-за наличия в самолете четырехкратной системы резервирования критически важных компонентов. В последних происшествиях с SSJ-100 нет общей закономерности», — пояснил авиаэксперт.
По его словам, узлы и агрегаты воздушного судна не имеют технических свойств, которые могут приводить к авариям. «Суперджет» безопасен, как и другие авиалайнеры его класса, добавил собеседник URA.RU.
У любой техники есть запас прочности, преодолев который она ломается, объяснил авиаэксперт. Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в 2024 году в аэропорту Турции после грубой посадки, попал в порыв ветра. Есть мнение, что у самолета непрочная конструкция. Но в этом случае вина за повреждение воздушного судна лежит на экипаже, уточнил Тяглик.
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