13 января 2025

Mash: ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее в Брянской области объявили о ракетной опасности
Ранее в Брянской области объявили о ракетной опасности Фото:

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на химический завод в городе Сельцо, Брянская область. Во время атаки активно работала система противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал Mash.

«ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области. В небе работает ПВО», — говорится в сообщении канала Mash. Кроме того, отмечается, что обломки сбитой ракеты упали на территории завода.

Ранее несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. Стало известно о срабатывании системы ПВО над Брянском. В регионе была объявлена ракетная опасность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на химический завод в городе Сельцо, Брянская область. Во время атаки активно работала система противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал Mash. «ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области. В небе работает ПВО», — говорится в сообщении канала Mash. Кроме того, отмечается, что обломки сбитой ракеты упали на территории завода. Ранее несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. Стало известно о срабатывании системы ПВО над Брянском. В регионе была объявлена ракетная опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...