Mash: ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на химический завод в городе Сельцо, Брянская область. Во время атаки активно работала система противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области. В небе работает ПВО», — говорится в сообщении канала Mash. Кроме того, отмечается, что обломки сбитой ракеты упали на территории завода.
Ранее несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. Стало известно о срабатывании системы ПВО над Брянском. В регионе была объявлена ракетная опасность.
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