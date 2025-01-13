Серия мощных взрывов прогремела над Брянском

Несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает telegram-канал SHOT.
«Над городом были видны множество вспышек и слышны взрывы. Воет сирена, а по ТВ предупреждают о ракетной опасности», — рассказали местные жители. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадал мужчина. Со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак, с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм.
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