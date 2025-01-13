13 января 2025

Серия мощных взрывов прогремела над Брянском

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе объявили о ракетной опасности
В регионе объявили о ракетной опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает telegram-канал SHOT.

«Над городом были видны множество вспышек и слышны взрывы. Воет сирена, а по ТВ предупреждают о ракетной опасности», — рассказали местные жители. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадал мужчина. Со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак, с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм.

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Несколько мощных взрывов прогремели над Брянском. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает telegram-канал SHOT. «Над городом были видны множество вспышек и слышны взрывы. Воет сирена, а по ТВ предупреждают о ракетной опасности», — рассказали местные жители. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадал мужчина. Со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак, с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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