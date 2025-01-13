13 января 2025

Малышева предостерегла от употребления змеиного вина

© Служба новостей «URA.RU»
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Змеиное вино может привести к тяжелейшим кровотечениям, заявила Малышева
Змеиное вино может привести к тяжелейшим кровотечениям, заявила Малышева Фото:

В последнем эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева выразила обеспокоенность в связи с употреблением змеиного вина, предостерегая россиян о возможных смертельных последствиях. Она подчеркнула, что данный алкогольный напиток может вызвать серьезные кровотечения.

«Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии от змеиного вина, а там яд», — предостерегла Малышева во время передачи. Кроме того, она привела пример случая, когда после употребления змеиного вина мужчина через три часа потерял сознание и был госпитализирован в состоянии комы.

Малышева продолжает активно делиться полезными рекомендациями по поддержанию здоровья со своими телезрителями. В недавнем эпизоде своей популярной программы «Жить здорово!» она обсудила методы быстрого облегчения головной боли, вызванной употреблением алкоголя. Телеведущая утверждает, что аспирин является наиболее эффективным средством для справления с таким недугом.

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В последнем эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева выразила обеспокоенность в связи с употреблением змеиного вина, предостерегая россиян о возможных смертельных последствиях. Она подчеркнула, что данный алкогольный напиток может вызвать серьезные кровотечения. «Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии от змеиного вина, а там яд», — предостерегла Малышева во время передачи. Кроме того, она привела пример случая, когда после употребления змеиного вина мужчина через три часа потерял сознание и был госпитализирован в состоянии комы. Малышева продолжает активно делиться полезными рекомендациями по поддержанию здоровья со своими телезрителями. В недавнем эпизоде своей популярной программы «Жить здорово!» она обсудила методы быстрого облегчения головной боли, вызванной употреблением алкоголя. Телеведущая утверждает, что аспирин является наиболее эффективным средством для справления с таким недугом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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