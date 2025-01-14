Дима Билан в отпуске на Мальдивах похвастался фигурой. Видео

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Дима Билан проводит свой отпуск на Мальдивах
Дима Билан проводит свой отпуск на Мальдивах Фото:

Певец Дима Билан наслаждается отдыхом на Мальдивах, активно делится впечатлениями в своем личном блоге. Артист опубликовал видео, в котором он без рубашки любуется своим отражением в зеркале. 

«Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — написал в блоге Билан. Видео публикует «Пятый канал». Певец выразил радость от долгожданного отпуска, который он проводит с пользой для тела и духа.

В дополнение к отдыху и саморазвитию, Дима Билан также находит время для работы — он прослушивает и анализирует записи для своего будущего альбома. Артист не перестает контролировать процесс создания новых музыкальных композиций.

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Певец Дима Билан наслаждается отдыхом на Мальдивах, активно делится впечатлениями в своем личном блоге. Артист опубликовал видео, в котором он без рубашки любуется своим отражением в зеркале.  «Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — написал в блоге Билан. Видео публикует «Пятый канал». Певец выразил радость от долгожданного отпуска, который он проводит с пользой для тела и духа. В дополнение к отдыху и саморазвитию, Дима Билан также находит время для работы — он прослушивает и анализирует записи для своего будущего альбома. Артист не перестает контролировать процесс создания новых музыкальных композиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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