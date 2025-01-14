Певец Дима Билан наслаждается отдыхом на Мальдивах, активно делится впечатлениями в своем личном блоге. Артист опубликовал видео, в котором он без рубашки любуется своим отражением в зеркале.
«Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — написал в блоге Билан. Видео публикует «Пятый канал». Певец выразил радость от долгожданного отпуска, который он проводит с пользой для тела и духа.
В дополнение к отдыху и саморазвитию, Дима Билан также находит время для работы — он прослушивает и анализирует записи для своего будущего альбома. Артист не перестает контролировать процесс создания новых музыкальных композиций.
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