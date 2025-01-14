В ЕДДС Казани опровергли информацию о пожаре на «Оргсинтезе»

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Возгорания на химзаводе «Оргсинтез» в Казани нет, цистерна загорелась не на предприятии
Возгорания на химзаводе «Оргсинтез» в Казани нет, цистерна загорелась не на предприятии Фото:
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Информация о возгорании на заводе «Оргсинтез» из-за атаки беспилотника ВСУ неверна, поскольку пожар произошел на Северо-западной, 10, там загорелась газовая цистерна. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарстана и в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

«Это не на „Оргсинтезе“ пожар, а на Северо-западная, 10», — сообщили в ЕДДС Татарстана в беседе с ТАСС. Ранее telegram-каналы сообщали о задымлении и возможном пожаре на данном предприятии. В пресс-службе отметили, что в казанском пригороде произошло возгорание газовой цистерны, пострадавших нет.

Ранее telegram-каналы сообщали, что, вероятно, беспилотник «Лютый» атаковал химзавод «Оргсинтез» рядом с Казанью. БПЛА был сбит, однако на территория предприятия упали обломки. Там, якобы, произошло возгорание цистерн.

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Информация о возгорании на заводе «Оргсинтез» из-за атаки беспилотника ВСУ неверна, поскольку пожар произошел на Северо-западной, 10, там загорелась газовая цистерна. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарстана и в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. «Это не на „Оргсинтезе“ пожар, а на Северо-западная, 10», — сообщили в ЕДДС Татарстана в беседе с ТАСС. Ранее telegram-каналы сообщали о задымлении и возможном пожаре на данном предприятии. В пресс-службе отметили, что в казанском пригороде произошло возгорание газовой цистерны, пострадавших нет. Ранее telegram-каналы сообщали, что, вероятно, беспилотник «Лютый» атаковал химзавод «Оргсинтез» рядом с Казанью. БПЛА был сбит, однако на территория предприятия упали обломки. Там, якобы, произошло возгорание цистерн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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