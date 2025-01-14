Mash выяснил подробности атаки на казанский завод

Mash: казанский завод «Оргсинтез» атакован дроном «Лютый»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате удара БПЛА загорелись три цистерны на территории химзавода в Казани (фото из архива)
В результате удара БПЛА загорелись три цистерны на территории химзавода в Казани (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат «Лютый», похожий на турецкий «Байрактар», был использован для атаки на химический завод «Оргсинтез» в Казани. В результате удара загорелись три цистерны на территории предприятия, сообщают telegram-каналы.

«ВСУ атаковали казанский „Оргсинтез“ дальнобойный БПЛА типа „Лютый“. На территории предприятия горят три цистерны», — пишет telegram-канал Mash. «Лютый» способен пролететь до 1000 километров и переносить до 50 килограммов взрывчатки.

Ранее жители деревни Осиновка сообщили, что сначала они услышали звук пролетающих дронов, после чего раздался взрыв вблизи заводской территории. Спасательные службы были незамедлительно отправлены на место происшествия.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ и мэрию Казани. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотный летательный аппарат «Лютый», похожий на турецкий «Байрактар», был использован для атаки на химический завод «Оргсинтез» в Казани. В результате удара загорелись три цистерны на территории предприятия, сообщают telegram-каналы. «ВСУ атаковали казанский „Оргсинтез“ дальнобойный БПЛА типа „Лютый“. На территории предприятия горят три цистерны», — пишет telegram-канал Mash. «Лютый» способен пролететь до 1000 километров и переносить до 50 килограммов взрывчатки. Ранее жители деревни Осиновка сообщили, что сначала они услышали звук пролетающих дронов, после чего раздался взрыв вблизи заводской территории. Спасательные службы были незамедлительно отправлены на место происшествия. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ и мэрию Казани. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...