Mash выяснил подробности атаки на казанский завод

Беспилотный летательный аппарат «Лютый», похожий на турецкий «Байрактар», был использован для атаки на химический завод «Оргсинтез» в Казани. В результате удара загорелись три цистерны на территории предприятия, сообщают telegram-каналы.
«ВСУ атаковали казанский „Оргсинтез“ дальнобойный БПЛА типа „Лютый“. На территории предприятия горят три цистерны», — пишет telegram-канал Mash. «Лютый» способен пролететь до 1000 километров и переносить до 50 килограммов взрывчатки.
Ранее жители деревни Осиновка сообщили, что сначала они услышали звук пролетающих дронов, после чего раздался взрыв вблизи заводской территории. Спасательные службы были незамедлительно отправлены на место происшествия.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ и мэрию Казани. Ответ ожидается.
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