В пригороде Казани загорелась газовая цистерна в результате атаки беспилотника

В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«Возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки БПЛА», — сообщила пресс-служба, слова передает ТАСС. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее telegram-канла Mash сообщил, что была предпринята попытка атаки на казанский завод «Оргсинтез» с использованием беспилотника. Обломки уничтоженной дроном аппаратуры упали на территорию предприятия.
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