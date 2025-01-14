В пригороде Казани загорелась газовая цистерна в результате атаки беспилотника

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В результате атаки БПЛА по газовой цистерне никто не пострадал
В результате атаки БПЛА по газовой цистерне никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. 

«Возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки БПЛА», — сообщила пресс-служба, слова передает ТАСС. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее telegram-канла Mash сообщил, что была предпринята попытка атаки на казанский завод «Оргсинтез» с использованием беспилотника. Обломки уничтоженной дроном аппаратуры упали на территорию предприятия.

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В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.  «Возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки БПЛА», — сообщила пресс-служба, слова передает ТАСС. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал. Ранее telegram-канла Mash сообщил, что была предпринята попытка атаки на казанский завод «Оргсинтез» с использованием беспилотника. Обломки уничтоженной дроном аппаратуры упали на территорию предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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