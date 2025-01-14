Mash: ВСУ попытались атаковать беспилотниками завод в Казани. Видео

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Украинские БПЛА предприняли попытку атаки в Казани
Украинские БПЛА предприняли попытку атаки в Казани Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Была предпринята попытка атаки на казанский завод «Оргсинтез» с использованием беспилотника. Обломки уничтоженной дроном аппаратуры упали на территорию предприятия.

«ВСУ попытались атаковать казанский завод „Оргсинтез“. Обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию предприятия», — пишет telegram-канал Mash.

Очевидцы из села Осиновка рассказали, что сначала слышали шум летящих дронов, а затем последовал взрыв неподалеку от завода. На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. На данный момент они работают на месте падения обломков, где наблюдается задымление.

Ранее МЧС с помощью смс-рассылки оповещало жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Ведомство рекомендовало людям по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ и мэрию Казани. Ответ ожидается.

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Была предпринята попытка атаки на казанский завод «Оргсинтез» с использованием беспилотника. Обломки уничтоженной дроном аппаратуры упали на территорию предприятия. «ВСУ попытались атаковать казанский завод „Оргсинтез“. Обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию предприятия», — пишет telegram-канал Mash. Очевидцы из села Осиновка рассказали, что сначала слышали шум летящих дронов, а затем последовал взрыв неподалеку от завода. На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. На данный момент они работают на месте падения обломков, где наблюдается задымление. Ранее МЧС с помощью смс-рассылки оповещало жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Ведомство рекомендовало людям по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ и мэрию Казани. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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