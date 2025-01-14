В Орловской области сбиты 17 беспилотников ВСУ

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Орловскую область атаковали беспилотники
Орловскую область атаковали беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Орловской области ночью произошла массовая атака украинских беспилотников, в результате которой было сбито 17 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке — сбито 17 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, чтто благодаря эффективной работе систем ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди населения.  На местах происшествий уже работают оперативные службы, обеспечивая безопасность территории.

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В Орловской области ночью произошла массовая атака украинских беспилотников, в результате которой было сбито 17 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке — сбито 17 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, чтто благодаря эффективной работе систем ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди населения.  На местах происшествий уже работают оперативные службы, обеспечивая безопасность территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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