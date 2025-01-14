В Орловской области сбиты 17 беспилотников ВСУ

В Орловской области ночью произошла массовая атака украинских беспилотников, в результате которой было сбито 17 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке — сбито 17 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, чтто благодаря эффективной работе систем ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди населения. На местах происшествий уже работают оперативные службы, обеспечивая безопасность территории.
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