Власти рассказали историю улицы Курта Кобейна в пермской деревне

В администрации Добрянского округа Пермского округа прокомментировали появление улицы Курта Кобейна. Информация о таком топониме в урочище Зыковское Поле распространилась накануне в интернете и вызвала много обсуждений. По словам чиновников, улицу в честь рок-музыканта назвали по инициативе жителей.
«Название этой улице было присвоено еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, улица Курта Кобейна находится в урочище Зыковское Поле. Также в пермской деревне Гора есть небольшая улица Джона Леннона.
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