13 января 2025

Власти рассказали историю улицы Курта Кобейна в пермской деревне

Имя Курта Кобейна улице в пермской деревне дали по инициативе жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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На карте Пермского края много интересных топонимов
На карте Пермского края много интересных топонимов Фото:

В администрации Добрянского округа Пермского округа прокомментировали появление улицы Курта Кобейна. Информация о таком топониме в урочище Зыковское Поле распространилась накануне в интернете и вызвала много обсуждений. По словам чиновников, улицу в честь рок-музыканта назвали по инициативе жителей.

«Название этой улице было присвоено еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, улица Курта Кобейна находится в урочище Зыковское Поле. Также в пермской деревне Гора есть небольшая улица Джона Леннона.

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В администрации Добрянского округа Пермского округа прокомментировали появление улицы Курта Кобейна. Информация о таком топониме в урочище Зыковское Поле распространилась накануне в интернете и вызвала много обсуждений. По словам чиновников, улицу в честь рок-музыканта назвали по инициативе жителей. «Название этой улице было присвоено еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители», — сообщается на странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, улица Курта Кобейна находится в урочище Зыковское Поле. Также в пермской деревне Гора есть небольшая улица Джона Леннона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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