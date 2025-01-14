ВС РФ перерезали одну из ключевых дорог из Красноармейска в Днепр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ лишились одной из двух трасс, ведущих из Красноармейска
ВСУ лишились одной из двух трасс, ведущих из Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одна из ключевых дорог из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепр была перерезана ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах. Речь идет о трассе через поселок Межевая.

«Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана», — сообщили в силовых структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что данная дорога является одной из двух ключевых транспортных артерий, обеспечивающих доступ в соседний регион. Кроме того, было отмечено, что дорога Красноармейск — Павлоград также находится под огневым контролем российских вооруженных сил.

Ранее российская армия, действуя в рамках операции по освобождению Красноармейска, взяла под свой контроль автомобильную дорогу между Димитровом и Константиновкой, что привело к нарушению логистических цепочек ВСУ. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из ключевых дорог из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепр была перерезана ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах. Речь идет о трассе через поселок Межевая. «Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана», — сообщили в силовых структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что данная дорога является одной из двух ключевых транспортных артерий, обеспечивающих доступ в соседний регион. Кроме того, было отмечено, что дорога Красноармейск — Павлоград также находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Ранее российская армия, действуя в рамках операции по освобождению Красноармейска, взяла под свой контроль автомобильную дорогу между Димитровом и Константиновкой, что привело к нарушению логистических цепочек ВСУ. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...