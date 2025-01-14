ВС РФ перерезали одну из ключевых дорог из Красноармейска в Днепр

Одна из ключевых дорог из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепр была перерезана ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах. Речь идет о трассе через поселок Межевая.
«Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана», — сообщили в силовых структурах, заявление передает ТАСС. Уточняется, что данная дорога является одной из двух ключевых транспортных артерий, обеспечивающих доступ в соседний регион. Кроме того, было отмечено, что дорога Красноармейск — Павлоград также находится под огневым контролем российских вооруженных сил.
Ранее российская армия, действуя в рамках операции по освобождению Красноармейска, взяла под свой контроль автомобильную дорогу между Димитровом и Константиновкой, что привело к нарушению логистических цепочек ВСУ. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ.
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