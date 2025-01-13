Армия России для освобождения Красноармейска (Покровска) в ДНР взяла под контроль трассу Димитров — Константиновка, нарушив логистику ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — рассказали в силовых структурах. Слова передает ТАСС.
Текущая обстановка на данном участке фронта серьезно влияет на логистические возможности Вооруженных сил Украины в Димитрове и на прилегающих территориях. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).
Ранее стало известно, что село Калиново, находящееся в Харьковской области, перешло под контроль российской группировки войск «Запад». По информации министерства, за последние сутки в зоне действий украинские военные потеряли более 400 солдат. Об этом писала «Национальная служба новостей».
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