ВС РФ перерезали важнейшую трассу в ДНР для освобождения Красноармейска

ТАСС: ВС РФ перерезали трассу Димитров — Константиновка
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ВС РФ нанесли серьезный удар логистике ВСУ
ВС РФ нанесли серьезный удар логистике ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России для освобождения Красноармейска (Покровска) в ДНР взяла под контроль трассу Димитров — Константиновка, нарушив логистику ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах РФ. 

«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — рассказали в силовых структурах. Слова передает ТАСС.

Текущая обстановка на данном участке фронта серьезно влияет на логистические возможности Вооруженных сил Украины в Димитрове и на прилегающих территориях. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее стало известно, что село Калиново, находящееся в Харьковской области, перешло под контроль российской группировки войск «Запад». По информации министерства, за последние сутки в зоне действий украинские военные потеряли более 400 солдат. Об этом писала «Национальная служба новостей».

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Армия России для освобождения Красноармейска (Покровска) в ДНР взяла под контроль трассу Димитров — Константиновка, нарушив логистику ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.  «Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — рассказали в силовых структурах. Слова передает ТАСС. Текущая обстановка на данном участке фронта серьезно влияет на логистические возможности Вооруженных сил Украины в Димитрове и на прилегающих территориях. Взятие трассы повлечет за собой ухудшение ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). Ранее стало известно, что село Калиново, находящееся в Харьковской области, перешло под контроль российской группировки войск «Запад». По информации министерства, за последние сутки в зоне действий украинские военные потеряли более 400 солдат. Об этом писала «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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