В новогодние каникулы челябинские собаки с кошкой полетели на отдых за рубеж

В новогодние каникулы две собаки и кошка из Челябинской области вылетели на отдых за рубеж вместе с владельцами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ветеринарные сертификаты туристы оформили на вывоз питомцев в Грецию, Турцию и Израиль.
«За новогодние каникулы с 28 декабря 2024 года по 13 января служба в аэропорту имени Курчатова оформила ветеринарные сертификаты на вывоз трех южноуральских домашних питомцев. Вместе с хозяевами животные отправились отдыхать в три страны», — сообщили URA.RU в офисе Россельхознадзора.
В 2024 году количество вывезенных за рубеж животных из региона оказалось меньше по сравнению с предыдущими годами. По информации Россельхознадзора, в минувшем году сертификатов оформлено на 251 животное, а до этого 308 и 332 в 2023 и 2022 годах соответственно.
Специалисты ведомства напомнили владельцам домашних питомцев о возможности подать заявление на оформление сертификатов в онлайн-режиме. Заполнить документ можно на сайте управления Россельхознадзора в разделе «Для граждан. Обращение с животными». Оформление электронных заявок на вывоз животных ведется в электронной системе E-cert.
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