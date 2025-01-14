В Уфе временно закрыли аэропорт

Аэропорт в Уфе временно закрыт
В аэропорту Уфы временно ограничен прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
Ранее в аэропорту Саратова были сняты все ограничения на прием и отправление самолетов. Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
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