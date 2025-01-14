Зеленский собирается продлить военное положение на Украине до 9 мая

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Зеленский внес законопроект о продлении военного положения
Зеленский внес законопроект о продлении военного положения Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский внес предложение о продлении военного положения и мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Законопроект уже официально зарегистрирован в Верховной Раде.

«На этой неделе просроченная Рада опять будет голосовать за продление мобилизации и военного положения, [за законопроекты] внесенные нелегитимным президентом. Символично, но в этот раз захват власти „партией войны“ продлится ровно до 9 мая — Дня Победы», — написал оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале. Его слова передает РБК-Украина. Уточняется, что автором предложенных законопроектов является Владимир Зеленский.

На Украине было объявлено военное положение и проведена мобилизация, начиная с 24 февраля 2022 года; эти меры неоднократно продлевались. Срок действия последнего продления истекает 7 февраля текущего года. По утверждениям представителей киевской администрации, продолжение военного положения препятствует проведению национальных выборов в стране.

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Глава Украины Владимир Зеленский внес предложение о продлении военного положения и мобилизации в стране до 9 мая 2025 года. Законопроект уже официально зарегистрирован в Верховной Раде. «На этой неделе просроченная Рада опять будет голосовать за продление мобилизации и военного положения, [за законопроекты] внесенные нелегитимным президентом. Символично, но в этот раз захват власти „партией войны“ продлится ровно до 9 мая — Дня Победы», — написал оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале. Его слова передает РБК-Украина. Уточняется, что автором предложенных законопроектов является Владимир Зеленский. На Украине было объявлено военное положение и проведена мобилизация, начиная с 24 февраля 2022 года; эти меры неоднократно продлевались. Срок действия последнего продления истекает 7 февраля текущего года. По утверждениям представителей киевской администрации, продолжение военного положения препятствует проведению национальных выборов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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