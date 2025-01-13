13 января 2025

В Екатеринбурге проложат сеть новых улиц с велодорожками

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, дорожный знак, строительные работы
Стройку проконтролирует вице-мэр Рустам Галямов Фото:

В екатеринбургском поселке Исток построят сеть новых улиц с велодорожками, которые будут вести к жилым домам по переулку Молочный. Протяженность каждого из четырех участков составит в среднем 250 метров. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно положению о размещении линейного объекта, площадь земельного участка, где будут вести работы, составляет 2,4 гектара. Протяженность улицы Новой-1 достигнет 261,2 метра, Новой-2 — 254,4 метра, Новой-3 — 281,1 метра, Кубанской — 243,5 метра.

Ширину проезжей части установят на уровне 6-7 метров, а тротуаров — 2,5-3 метра. Велосипедные дорожки предусмотрены шириной в три метра. Проект разработан в соответствии с Генпланом развития города до 2045 года.

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В екатеринбургском поселке Исток построят сеть новых улиц с велодорожками, которые будут вести к жилым домам по переулку Молочный. Протяженность каждого из четырех участков составит в среднем 250 метров. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно положению о размещении линейного объекта, площадь земельного участка, где будут вести работы, составляет 2,4 гектара. Протяженность улицы Новой-1 достигнет 261,2 метра, Новой-2 — 254,4 метра, Новой-3 — 281,1 метра, Кубанской — 243,5 метра. Ширину проезжей части установят на уровне 6-7 метров, а тротуаров — 2,5-3 метра. Велосипедные дорожки предусмотрены шириной в три метра. Проект разработан в соответствии с Генпланом развития города до 2045 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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