В Екатеринбурге проложат сеть новых улиц с велодорожками

В екатеринбургском поселке Исток построят сеть новых улиц с велодорожками, которые будут вести к жилым домам по переулку Молочный. Протяженность каждого из четырех участков составит в среднем 250 метров. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно положению о размещении линейного объекта, площадь земельного участка, где будут вести работы, составляет 2,4 гектара. Протяженность улицы Новой-1 достигнет 261,2 метра, Новой-2 — 254,4 метра, Новой-3 — 281,1 метра, Кубанской — 243,5 метра.
Ширину проезжей части установят на уровне 6-7 метров, а тротуаров — 2,5-3 метра. Велосипедные дорожки предусмотрены шириной в три метра. Проект разработан в соответствии с Генпланом развития города до 2045 года.
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