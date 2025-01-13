Из Таджикистана в Сургут впервые запустят автобус

Первый автобус отправится в Сургут 17 января
В Сургут запустят прямой автобусный рейс из Худжанда (Таджикистан). Первые рейсы стартуют в середине января.
«Маршрут Худжанд — Сургут выполняется по пятницам и воскресеньям», — сообщается на портале «Азия-плюс». Первые рейсы начнут выполнять с 17 января.
До того, как это решение было принято, добраться в Югру жители Таджикистана могли только с пересадками. «Это укрепит транспортные связи между Таджикистаном и Россией», — заявил перевозчик.
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