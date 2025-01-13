13 января 2025

Из Таджикистана в Сургут впервые запустят автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый автобус отправится в Сургут 17 января
Первый автобус отправится в Сургут 17 января Фото:

В Сургут запустят прямой автобусный рейс из Худжанда (Таджикистан). Первые рейсы стартуют в середине января.

«Маршрут Худжанд — Сургут выполняется по пятницам и воскресеньям», — сообщается на портале «Азия-плюс». Первые рейсы начнут выполнять с 17 января.

До того, как это решение было принято, добраться в Югру жители Таджикистана могли только с пересадками. «Это укрепит транспортные связи между Таджикистаном и Россией», — заявил перевозчик.

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В Сургут запустят прямой автобусный рейс из Худжанда (Таджикистан). Первые рейсы стартуют в середине января. «Маршрут Худжанд — Сургут выполняется по пятницам и воскресеньям», — сообщается на портале «Азия-плюс». Первые рейсы начнут выполнять с 17 января. До того, как это решение было принято, добраться в Югру жители Таджикистана могли только с пересадками. «Это укрепит транспортные связи между Таджикистаном и Россией», — заявил перевозчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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