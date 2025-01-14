Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге съезжает из старинного особняка

Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге переедет в ТЦ «Сити-Центр»

В уральском филиале музея Пушкина пока никак не комментируют скорый переезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Филиал музея изобразительных искусств им. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге съезжает из здания земской школы на улице Добролюбова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. У музея в конце февраля заканчивается договор безвозмездной аренды с городскими властями.

«Из старинного кирпичного особняка, где он (музей — прим. ред.) располагался последние годы, экспозиция переедет в ТЦ „Сити-Центр“», — говорится в посте. Здесь же недалеко будут находиться Музей советского быта, креативный кластер Л52 и Фонд городских инициатив.

В самом музее пока официально предстоящий переезд не комментируют. «До 20 февраля в здании на Добролюбова, 19А открыт проект Олеси Фрич „Призрачный статус“, идут события публичной программы, мы открыты для гостей», — сказали URA.RU представители филиала.

О переезде музея разговоры ходили еще в 2021 году. Тогда в Екатеринбурге приезжала теперь уже экс-директор главного Пушкинского музея Марина Лошак. Она просила помочь с поиском нового здания мэра Алексея Орлова и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Власти дали добро, но конкретных договоренностей, в каком помещении разместится филиал, не было.