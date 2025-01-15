Вылов рыбы в Черном море хотят ограничить из-за экологической катастрофы

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В СЗРП попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовских морях
В СЗРП попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовских морях Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить хозяйства по разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях. Поводом для этого стало загрязнение вод мазутом после инцидента с танкерами у Керченского пролива.

«Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов в акватории Черного и Азовского морей, а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами», — говорится в письме Гусева. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат выразил опасения, что нефтепродукты могут накапливаться в морепродуктах как из искусственных, так и естественных водоемов, что в дальнейшем приведет к попаданию загрязненной рыбы на столы россиян. Это, по его словам, чревато серьезными заболеваниями, такими как поражение печени, сердечно-сосудистые болезни, нарушение работы эндокринных желез.

Ранее в МЧС России сообщили, что откачка мазута с танкера «Волганефть-239» в Черном море начнется после его закрепления, пишет «Национальная служба новостей». Предварительные операции, такие как подогрев мазута и его подготовка к откачке, уже успешно завершены.

В акватории Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море было выброшено около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов из-за шторма. В связи с инцидентом в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасательные команды и волонтеры активно занимаются устранением последствий экологической катастрофы, пишет 360.ru.

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Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить хозяйства по разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях. Поводом для этого стало загрязнение вод мазутом после инцидента с танкерами у Керченского пролива. «Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов в акватории Черного и Азовского морей, а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами», — говорится в письме Гусева. Текст документа есть в распоряжении ТАСС. Депутат выразил опасения, что нефтепродукты могут накапливаться в морепродуктах как из искусственных, так и естественных водоемов, что в дальнейшем приведет к попаданию загрязненной рыбы на столы россиян. Это, по его словам, чревато серьезными заболеваниями, такими как поражение печени, сердечно-сосудистые болезни, нарушение работы эндокринных желез. Ранее в МЧС России сообщили, что откачка мазута с танкера «Волганефть-239» в Черном море начнется после его закрепления, пишет «Национальная служба новостей». Предварительные операции, такие как подогрев мазута и его подготовка к откачке, уже успешно завершены. В акватории Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море было выброшено около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов из-за шторма. В связи с инцидентом в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасательные команды и волонтеры активно занимаются устранением последствий экологической катастрофы, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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