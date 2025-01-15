Вылов рыбы в Черном море хотят ограничить из-за экологической катастрофы

Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить хозяйства по разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях. Поводом для этого стало загрязнение вод мазутом после инцидента с танкерами у Керченского пролива.
«Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов в акватории Черного и Азовского морей, а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами», — говорится в письме Гусева. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Депутат выразил опасения, что нефтепродукты могут накапливаться в морепродуктах как из искусственных, так и естественных водоемов, что в дальнейшем приведет к попаданию загрязненной рыбы на столы россиян. Это, по его словам, чревато серьезными заболеваниями, такими как поражение печени, сердечно-сосудистые болезни, нарушение работы эндокринных желез.
Ранее в МЧС России сообщили, что откачка мазута с танкера «Волганефть-239» в Черном море начнется после его закрепления, пишет «Национальная служба новостей». Предварительные операции, такие как подогрев мазута и его подготовка к откачке, уже успешно завершены.
В акватории Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море было выброшено около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов из-за шторма. В связи с инцидентом в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасательные команды и волонтеры активно занимаются устранением последствий экологической катастрофы, пишет 360.ru.
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