14 января 2025

Жительнице ХМАО продали сгущенку со стеклом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанке попалось стекло в банке сгущенного молока
Югорчанке попалось стекло в банке сгущенного молока Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь.

«Купила молоко сгущенное. Открыла, хотела с чайком попить. И что я обнаружила там? Кусочек стекла! Сначала думала показалось, но потом нашла еще несколько. Попробую открыть, посмотрю, есть ли еще», — рассказала женщина в видео к сообщению в telegram-канале «Это Юганск, детка».

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по ХМАО. Ответ ожидается.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь. «Купила молоко сгущенное. Открыла, хотела с чайком попить. И что я обнаружила там? Кусочек стекла! Сначала думала показалось, но потом нашла еще несколько. Попробую открыть, посмотрю, есть ли еще», — рассказала женщина в видео к сообщению в telegram-канале «Это Юганск, детка». URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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