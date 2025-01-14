Югорчанке попалось стекло в банке сгущенного молока
Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на неприятную находку в банке сгущенного молока — стекло. По словам югорчанки, там даже не один маленький кусочек, а несколько и размером они с ноготь.
«Купила молоко сгущенное. Открыла, хотела с чайком попить. И что я обнаружила там? Кусочек стекла! Сначала думала показалось, но потом нашла еще несколько. Попробую открыть, посмотрю, есть ли еще», — рассказала женщина в видео к сообщению в telegram-канале «Это Юганск, детка».
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по ХМАО. Ответ ожидается.
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