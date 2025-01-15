Блогершу обвинили в хищении миллиардов: кто такая «Битмама» Федякина

Валерия Федякина, также известная под псевдонимом Битмама, заслужила признание на рынке частных блокчейнов и получила неофициальное звание королевы криптовалют. Предпринимательница вошла в список «10 инновационных и целеустремленных женщин-предпринимателей 2023 года» по версии International Business Times. В сентябре этого же года ее арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В среду, 15 января, стало известно, что Битмаму обвиняют в хищении биткоинов и миллионов дирхам на общую сумму не менее 2,2 миллиарда рублей. Кто такая Валерия Федякина — в материале URA.RU.
Детство и юность
Валерия Федякина родилась в марте 1995 года в Симферополе. Она получила высшее образование. В настоящее время получить подробную информацию о ее биографии сложно, так как в доступных источниках сведений о ее личной жизни крайне мало. Россиянка активно инвестировала в пиар и развитие своего личного бренда Bitmama, при этом она также провела очистку своих аккаунтов в социальных сетях.
Коллеги Битмамы отмечают, что ее путь в этой индустрии начался в молодом возрасте, хотя успех пришел не сразу. Первые упоминания о блокчейне в ее аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, экстремистской и запрещенной в РФ организации) появились в 2018 году. В одном из своих постов Валерия в шутливой форме попросила одолжить ей пять тысяч рублей. Она не скрывала свою любовь к роскошному образу жизни и выразила мечту стать легендой крипторынка.
Бизнес Битмамы
С 2018 года Федякина занималась деятельностью на онлайн-платформе для обмена криптовалют, где она зарекомендовала себя как эксперт в данной области. В социальных сетях она активно продвигала возможности заработка на торговле виртуальными валютами, а затем начала проводить обучающие курсы, делиться опытом своей карьеры.
Через несколько лет после начала профессиональной деятельности Валерия переехала в Дубай, получила вид на жительство, но продолжала часто бывать в Москве. Благодаря успешным финансовым операциям ее популярность в бизнес-кругах столицы значительно возросла, и многие предприниматели стали доверять ей значительные суммы денег. В 2021 году она выступила на Ближневосточной конференции по цифровым активам и дала интервью о преимуществах блокчейн-технологий.
Вскоре после этого Федякина запустила свой веб-сайт под брендом Bitmama, активно используя свои связи с известными российскими чиновниками для продвижения своего бизнеса. Валерия вела роскошный образ жизни, много путешествовала и покупала товары люксового класса.
После введения западных санкций против России в 2022 году она увидела новые возможности для использования криптовалют в целях капиталовывода за рубеж. Федякина принимала от клиентов наличные средства без комиссий, предоставляя им дополнительный процент дохода. Ее схема работала безотказно, а успешность она объясняла способностью быстро находить применение вложениям.
Личная жизнь
На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, экстремистской и запрещенной в РФ организации) Федякина активно рассказывала о своем повседневной жизни и домашних животных. Женщина была замужем, однако имя супруга оставалось неизвестным. Стало известно об ее беременности на шестом месяце после того, как она была арестована по делу о криптовалютах. В январе 2024 года у нее родился ребенок, при этом она находилась в больнице следственного изолятора.
Валерия также активно делилась в социальных сетях своими успехами. Она много путешествовала, посещала казино в Монако и предпочитала отдых на море и экстремальные развлечения, такие как полеты на вертолете и дайвинг. Она создала имидж успешной и привлекательной женщины, которая ведет роскошный образ жизни.
Арест в 2023 году
Осенью 2023 года Валерия Федякина исчезла из информационного пространства, и в Москве распространились слухи о ее бегстве из страны. На интернет-форумах обсуждались ее бизнес-методы, которые напоминали классическую финансовую пирамиду. 15 сентября того же года ее арестовали и поместили в СИЗО.
Федякину обвинили в мошенничестве в крупном размере, и ей грозило до 10 лет заключения. Причиной ареста стала жалоба неизвестного бизнесмена, который передал Валерии 6,7 миллиарда рублей с просьбой вывести их за границу. В качестве вознаграждения за успешную операцию Валерия обещала 1% от суммы перевода, но такое предложение насторожило предпринимателя, и он обратился в правоохранительные органы.
Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сравнил действия Федякиной с деятельностью блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и задержанной при попытке пересечь границу с Беларусью. Елену поместили под домашний арест и заблокировали ее счета в России.
В феврале 2024 года Битмама поделилась подробностями своей жизни в СИЗО с младенцем. Она рассказала о проблемах с получением необходимых медикаментов и экстренной помощи из-за отсутствия специализированных специалистов и внутренних регламентов. Однако ей разрешено было свободно гулять с ребенком на территории учреждения.
В октябре стало известно о завершении расследования по делу Федякиной, и защита получила доступ к материалам дела. Между тем арест Валерии продлили до 15 декабря, а ее активы были арестованы. К концу года срок содержания под стражей продлили на дополнительные шесть месяцев.
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