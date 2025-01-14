14 января 2025

Пермяков напугал мужчина, который целился из ружья в человека. Видео

В Перми мужчина целился из ружья в человека и стал участником драки
© Служба новостей «URA.RU»
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Потасовка произошла после ДТП
Потасовка произошла после ДТП Фото:

В Перми на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. Затем началась драка. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«На Веденеева после ДТП мужчина размахивал ружьем и в кого-то целился. Потом это все переросло в драку», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. Затем началась драка. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «На Веденеева после ДТП мужчина размахивал ружьем и в кого-то целился. Потом это все переросло в драку», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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