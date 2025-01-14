Потасовка произошла после ДТП
В Перми на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. Затем началась драка. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«На Веденеева после ДТП мужчина размахивал ружьем и в кого-то целился. Потом это все переросло в драку», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
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